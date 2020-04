Coronavirus: aantal patiënten op intensive care daalt verder

De belangrijkste punten van vandaag:

Het RIVM meldt dinsdag 122 nieuwe doden en 210 ziekenhuisopnames, op de ic's liggen 35 minder patiënten dan maandag

Fietsvierdaagse Avond LAURA afgelast vanwege coronavirus

De Taptoe Delft wordt een jaar uitgesteld

GGD: volgende week 12.000 extra tests per dag

Vanaf volgende week kan er veel meer getest worden op de aanwezigheid van het coronavirus. Er zijn dan dagelijks zo'n 12.000 extra testen beschikbaar, waardoor er in Nederland ruim 29.000 tests per dag kunnen worden uitgevoerd.

Met de extra capaciteit kan het huidige testbeleid worden uitgebreid, zegt Sjaak De Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD Nederland tegen de NOS. Hij verwacht dat de testcriteria worden bijgesteld, zodat meer mensen in verpleeghuizen of ggz-instellingen kunnen worden getest.

Roompot biedt chalets aan voor zorgpersoneel

Door de coronacrisis hebben verzorgers het extra druk. Het personeel van zorgorganisatie Middin kan vanaf nu dichter bij het werk slapen, als het dat wilt. Op het Zuid-Hollandse park Kijkduin in s-Gravenhage stelt Roompot namelijk vier chalets ter beschikking van personeel van de nabijgelegen zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg.

'Stabiele daling' op IC's: 35 minder patiënten dan dag ervoor

Het aantal Nederlandse coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, is verder afgenomen. Het zijn er nu 1303, dus 35 minder dan gisteren. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat spreekt van een stabiele daling en een gunstige ontwikkeling.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1248 in Nederland, 35 minder dan gisteren. 55 Nederlandse coronapatiënten liggen in Duitsland, dat is hetzelfde aantal als gisteren. Patiënten worden weer teruggebracht naar hun thuisregio als hun toestand en het aantal bedden daar het toelaat. Volgens het LCPS is de beschikbare capaciteit van bedden op dit moment stabiel.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vindt de ontwikkeling heel gunstig: 'Vorige week spraken we nog van een plateau, nu zien we een daling', zei hij. 'Dat hebben we nodig, in de eerste plaats omdat het ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel lucht geeft, maar ook om de zorg weer op te starten voor andere patiënten.' Het is nog welt te vroeg om maatregelen te versoepelen, vindt Kuipers. Hij herhaalde dat wat hem betreft geleidelijk weer meer deuren open kunnen als het aantal ic-patiënten is afgenomen tot circa duizend.

Kamer wil scherp toezicht op situatie arbeidsmigranten

Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt om maatregelen om de veiligheid van arbeidsmigranten te waarborgen in de coronacrisis. GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, SP en PvdA vragen het kabinet om de inspectie indien mogelijk in te zetten om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de RIVM-richtlijnen genoeg worden nageleefd op de werkvloer.

Werknemers worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, maar voor veel arbeidsmigranten is dat niet mogelijk omdat zij fysiek werk verrichten. Bovendien verblijven ze vaak in krappe onderkomens en gaan ze gezamenlijk in busjes naar hun werk. De afgelopen weken verschenen berichten dat arbeidsmigranten soms moeten doorwerken als ze zich ziek voelen. Vakbonden vrezen daardoor nieuwe besmettingshaarden.

Een ander probleem is dat uitzendkrachten door de crisis zonder werk komen te zitten en daardoor ook niet meer kunnen betalen voor hun onderkomen. Voor sommigen, zoals veel Poolse arbeidsmigranten, is het vanwege coronamaatregelen ook niet makkelijk om terug te gaan naar huis. Daardoor dreigen sommigen op straat te belanden.

Ook het kabinet ziet dat arbeidsmigranten in deze situatie extra kwetsbaar zijn en wil waar mogelijk handhaven als werkgevers zich niet aan de richtlijnen houden. Het kabinet werkt ook samen met bonden, werkgevers, gemeenten en ambassades om 'de problemen die nu ontstaan zo goed mogelijk aan te pakken', zegt minister Koolmees van Sociale Zaken.

RIVM meldt 122 doden

Het RIVM meldt dat het aantal doden door het coronavirus is gestegen met 122. Daarmee komt het totale dodental uit op 2945. In totaal zijn er 210 nieuwe ziekenhuisopnames bij het RIVM gemeld. Ruim 27.000 mensen zijn inmiddels positief getest op het coronavirus.

De registratie ligt steevast een of meerdere dagen achter. Dat effect is doorgaans sterker na het weekend. Tot dusver resulteerde dit een aantal maal in een piek op dinsdag. Vanwege de Pasen wordt kan er nu ook op woensdag een toename worden verwacht ten opzichte van het weekend.

Een andere kanttekening is dat mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte in Nederland bleek vrijdag nog dat in de week tussen 30 maart en 5 april tweeduizend Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat zijn bijna twee keer zoveel mensen als het officiële aantal 'coronadoden' dat het RIVM in dezelfde week registreerde. Vermoedelijk ligt het aantal doden dus een stuk hoger dan de RIVM-cijfers.

Kabinet overweegt steun voor seizoensbedrijven

Het kabinet wil bekijken of extra steun voor getroffen seizoensbedrijven waarvoor de loonkostenregeling niet goed uitpakt 'nodig en mogelijk' is. Een mogelijke oplossing zal buiten de zogenoemde NOW-regeling omgaan, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

'Leraren bezorgd over heropening scholen'

Scholen kunnen niet zomaar worden heropend, waarschuwt onderwijsbond AOb. Zo is het heel moeilijk om anderhalve meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en roc's. Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk 'kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet'. De bond wil dat scholen pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht.

Politiebond wil huisarrest voor corona-overtreders

Als de coronarichtlijnen langer van kracht blijven, moet nagedacht worden over hoe de politie de handhaving van die richtlijnen gaat volhouden, vindt politievakbond ACP. Het opleggen van huisarrest aan mensen die een boete hebben gekregen zou volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp 'daar een voorbeeld van kunnen zijn'. Dat zei hij dinsdag in radioprogramma 1op1.

Kabinet wil 'iets verzinnen' voor flexwerkers

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil flexwerkers tegemoetkomen die door de coronacrisis zonder werk zitten maar net geen beroep kunnen doen op de regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen. Het is 'heel ingewikkeld' hier een goede regeling voor op te tuigen, maar de bewindsman wil wel 'iets verzinnen' voor deze groep.

'Iedereen doet zijn uiterste best'

Wijkagenten in Zoetermeer stellen tevreden vast dat iedereen bij winkelcentrum Buytenwegh de afgelopen dagen zijn uiterste best doet om anderhalve meter afstand van elkaar te houden te houden. Ze constateerden geen samenscholingen. 'Onze complimenten hiervoor. Top, houd vol.'

Streep door Taptoe Delft

De Taptoe Delft, die zou plaatsvinden op 11 en 12 september, gaat dit jaar niet door. Dat heeft het bestuur van de stichting besloten na overleg. 'Voor ons als bestuur heeft de gezondheid van bezoekers, vrijwilligers en deelnemers prioriteit. Daarnaast willen het bestuur en de vrijwilligers geen concessies doen aan de kwaliteit van haar evenement.' In overleg met de gemeente is besloten de Taptoe te verplaatsen naar 10 en 11 september 2021. Gekochte tickets en reserveringen blijven geldig voor deze nieuwe data.

Fietsvierdaagse Avond LAURA afgelast vanwege coronavirus

De Avond LAURA, die gepland stond op 2, 3, 4 en 5 juni, gaat niet door. 'Ook wij als organisatie van de LAURA kunnen niet om het coronavirus heen', meldt de organisatie. 'De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en bestuur is belangrijker dan dit evenement.' Volgens mediapartner Studio Alphen is nog niet duidelijk wat het coronavirus voor gevolgen heeft voor de Laura DAG op 7, 8, 9 en 10 juli.

Coalitiepartijen: steun voor seizoensbedrijven in crisispakket

Het kabinet moet een manier vinden om bedrijven die geen of minder gebruik kunnen maken van economische noodmaatregelen toch te steunen. De grote coalitiepartijen vragen om actie van het kabinet voor seizoensbedrijven, ondernemers die het grootste deel van hun omzet in bepaalde maanden draaien.

Personeelsbeleid op de schop vanwege coronavirus

Werkprocessen bij afdelingen personeelszaken zijn ongeveer een maand na het begin van de 'intelligente lockdown' drastisch veranderd, stellen onderzoeksbureau Berenschot, softwarebedrijf AFAS en vakuitgeverij Performa naar aanleiding van een steekproef onder 150 HR-medewerkers. Van hen geeft 61 procent aan dat hij of zij drastisch heeft moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een vacaturestop in te stellen of de duur van een afgesloten arbeidscontract aan te passen. Nog eens elf procent overweegt drastische ingrepen.

Veel meer zwartrijders in ov tijdens coronacrisis

Het aandeel zwartrijders in bussen en trams is sinds het begin van de coronacrisis flink toegenomen. Voor de coronacrisis betaalde amper een procent van de reizigers niet voor het vervoer. Nu is dat aandeel gegroeid tot meer dan twintig procent, zegt voorzitter Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL tegen Nu.nl.

Eenrichtingsverkeer in winkelcentrum

Om de anderhalve meter afstand tussen mensen - die vanwege het coronavirus wordt gevraagd aan te houden - te kunnen waarborgen in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. 'Dit is elke dag van kracht', laat wijkagent Rob Draisma weten. 'Ondernemers doen er alles aan om corona tegen te houden.'

Eenrichtingsverkeer in winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel I Afbeelding: Facebook Reigerhof

Animatie over coronavirus

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. Daarom maakte Stichting Lezen en Schrijven voor hen een animatie over het coronavirus.

Coronavirus stuurt zeilavontuur van Sophie (16) in de war

Vijf weken zou het duren. Het grote avontuur van de 16-jarige Sophie uit Den Haag. Samen met 24 andere middelbare scholieren vloog ze 1 maart naar Sint-Maarten. Daar gingen ze aan boord van het zeilschip Wylde Swan. Het plan was om in vijf weken lang langs de Bovenwindse Eilanden, Jamaica en Cuba te varen en daarna het het vliegtuig terig naar huis te gaan. Maar het coronavirus stuurde alles in de war.

Sophie aan boord bij de Wylde Swan | Privéfoto

'Cosmetisch artsen zwaar getroffen'

Cosmetisch artsen hebben het economisch zwaar te verduren door de coronacrisis. De beroepsgroep kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tandartsen, geen aanspraak maken op financiële tegemoetkoming. Een compensatie door zorgverzekeraars zit er ook niet in. Dat stelt de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde), die er een brief over schreef aan de betrokken ministers.

Voetbalclub Rijnsburg biedt ziekenhuis helpende hand

Amateurvoetbalclub Rijnsburgse Boys heeft het Alrijne Ziekenhuis uit de brand geholpen. Het bestuur werd benaderd door een van de spelers die chirurg is in dit ziekenhuis. Hij was op zoek naar ademende shirts voor onder de warme pakken die het personeel op de IC-afdelingen draagt. 'Wij hebben het ziekenhuis een dag later kunnen verblijden met veertig voetbalshirts met korte mouwen, die zeer hartelijk in ontvangst werden genomen', laat het bestuur van Rijnsburgse Boys weten. 'Ze worden op de vele afdelingen dagelijks gedragen!'

Tonnen voor corona-onderzoek Universiteit Leiden

Ruim 2800 mensen hebben online geld gedoneerd voor coronavirusonderzoek aan de Universiteit Leiden. In zo'n 3,5 week tijd is met de crowdfundactie ruim 450.000 euro opgehaald. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), laat aan de NOS weten hiermee 'heel erg blij te zijn'. Het geld wordt gebruikt om de onderzoekscapaciteit zo snel mogelijk uit te breiden.

GroenLinks, SP en PvdA willen huren bevriezen

GroenLinks, SP en PvdA willen de huren bevriezen om te voorkomen dat mensen door de gevolgen van de coronacrisis in de problemen komen. De linkse oppositie vindt de spoedwet van het kabinet om huurders te beschermen onvoldoende.

'Schaal de reguliere zorg weer op'

Verschillende partijen in de gezondheidszorg roepen op om de reguliere zorg op te schalen. Dit moet voorkomen dat er een stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstaat, zei Fenna Heyning, directeur van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

PostNL bezorgt meer wenskaarten tijdens coronacrisis

PostNL bezorgt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren doordat veel winkels gesloten zijn. Het bezorgbedrijf ziet dan ook geen aanleiding te snijden in de winstverwachting voor 2020, al kan het door alle overheidsmaatregelen wel minder efficiënt werken.

Zestig boetes in Zoetermeer vanwege negeren coronavoorschriften

In Zoetermeer heeft de politie tijdens het paasweekend zo'n zestig boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de coronavoorschriften. 'Veelal ging het om samenscholingen of samenkomsten waarbij de anderhalve meter-regel niet werd nageleefd', laat een politiewoordvoerder weten. 'Maar we zagen ook auto’s en busjes met daarin drie mensen of meer die niet op hetzelfde adres staan ingeschreven.'

'Het water staat steeds meer werkenden tot aan de lippen'

Vakbond CNV pleit voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkend Nederland door de coronacrisis te helpen. Volgens de bond zetten alle coronamaatregelen nu honderdduizenden Nederlandse werknemers 'klem'. 'We worden platgebeld door werkenden die, ondanks verkoudheidsklachten of koorts, toch moeten komen werken. Volledig in strijd met de richtlijnen van het RIVM. Anderen zitten knel tussen de zorg voor kinderen of mantelzorg. Ze kunnen dat niet combineren met hun werk', zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 'Het water staat steeds meer werkenden tot aan de lippen.'

'Wees geen Sjors!'

De Leidse wijkagent Eric van Dommelen blijft zich verbazen over de drukte op openbare plekken zoals winkels ondanks alle coronavoorschriften. Dus deelde hij op Twitter onderstaand verhaaltje over Sjors...

'Zorgverleners niet genoeg getest'

Door zorgverleners onbeschermd hun werk te laten doen, raken onnodig veel mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt Jos de Blok, directeur van thuiszorgorganisatie Buurtzorg, in een interview met NRC. Volgens De Blok gebeuren de meeste coronabesmettingen nu door zorgverleners. Deze groep is volgens de directeur de afgelopen periode niet genoeg getest en onvoldoende beschermd tijdens hun werk.

MKB-organisaties: banken komen beloften niet na

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis komen moeizaam aan kredieten van banken. Ondanks afspraken met de overheid zijn de wachttijden voor de kredieten lang, moeten ondernemers massa’s papierwerk inleveren en zijn de kosten hoog. Deze klachten uiten ondernemersorganisaties tegenover De Telegraaf. MKB-voorzitter Jacco Vonhof concludeert dat banken ’te weinig’ kredieten verlenen. 'Ik hoor te veel verhalen van ondernemers die zich niet gezien voelen. Banken moeten nu wél gaan leveren.'

Wetenschappers waarschuwen kabinet voor risico's corona-apps

Een groep van zestig wetenschappers heeft in een brief aan het kabinet zorgen geuit over de inzet van apps bij de bestrijding van het coronavirus. 'Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten', stellen zij in de brief.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

