Onbegrip bij burgemeester Lisse: 'Waarom komen mensen naar de bollenvelden?'

'Ik snap niet dat mensen bedenken dat ze naar de bollenvelden moeten komen', zegt burgemeester Lies Spruit van Lisse. 'Dat ze vervolgens dan ook niet teruggaan als ze zien dat ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden.' Door de drukte in de Bollenstreek heeft Spruijt samen met haar collega's van de gemeenten Teylingen en Hillegom besloten om meerdere wegen dit paasweekend af te sluiten.

'Ik begrijp er helemaal niets van', vervolgt Spruit. 'We horen van alles en nog wat uit ziekenhuizen en hoe ziek mensen zijn. Dan moet je bij jezelf nadenken, daar kan ik het nodige aan bijdragen door het virus niet verder te verspreiden. Dat betekent dat je niet naar de bollenvelden moet komen.'

'Ik ben absoluut geschrokken van de situatie zaterdag', zegt Spruit ook. 'Het was zaterdag te druk, en zondag ook. Er zijn nog te veel mensen die willen rondrijden. Dat kan niet. De anderhalve meter kan niet in acht worden gehouden en waarschuwen helpt niet meer. Daarom zijn we overgegaan op deze maatregelen.'

Rijen auto's in de berm

De burgemeester zegt dat de rijen met auto's in de berm langs de bollenvelden de druppel was die de emmer deed overlopen. 'Mensen gaan toch uit die auto's. Ze gaan de bollenvelden in om een foto te nemen. Dat hoort helemaal niet bij onze anderhalve meter-economie. Ik ben hartstikke trots op de Bollenstreek. Ik wil het graag aan mensen laten zien. Maar dit jaar niet.'

De gebieden rond de Keukenhof en Ter Specke zijn ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. 'Dat is wat we voorlopig doen', zegt Spruit. 'De doorgaande wegen blijven open. We hopen dat door onze communicatie mensen zelf gaan nadenken en dan besluiten niet te komen.'

'Hart van dorp is weg'

Ook gaat de burgemeester in op de gedwongen sluiting van de Keukenhof. 'Ik vind het echt onvoorstelbaar dat het hart van het dorp weg is. Dat je nu tegen mensen moet zeggen, kom niet naar de bollenvelden. We weten dat de seizoenen verdergaan en dat volgend jaar opnieuw de velden in bloei staan.'

De gemeente Noordwijk ziet nog geen aanleiding voor extra maatregelen. De gemeente Noordwijk heeft eerder dit weekend alle parkeerterreinen rond de duinen en het strand afgesloten. Daarmee herhaalt de badplaats de maatregelen die twee weken geleden vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen. Ook deed burgemeester Wendy Verkleij weer een oproep om niet naar Noordwijk te komen.

