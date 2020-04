Drukte in de Bollenstreek, rust aan de kust op Eerste Paasdag

Zaterdagmiddag hadden de gemeenten Teylingen, Hillegom en Lisse al wegen tussen de Bollenvelden geblokkeerd. Alleen fietsers en voetgangers mochten nog gebruik maken van de weggetjes tussen de bloeiende bloemen. Omdat er zondag mensen bleven komen, werden de maatregelen nog strenger. Nu mag alleen nog bestemmingsverkeer tussen de bollenvelden rijden of lopen.

Burgemeester Arie van Erk van Hillegom somt nog een keer op waardoor het zaterdag zo druk was in zijn woonplaats. 'Er waren volop dagjesmensen en toeristen. De auto's werden in de berm geparkeerd. Mensen liepen de velden in. Fietsers uit de risicogroep die op de E-bike aankwamen. Het was een dag zoals je kent in een hoogseizoen.' Hij kon zijn ogen dan ook niet geloven toen hij zag hoe druk het was. Voor hem reden genoeg om samen met zijn collega's uit Lisse en Teylingen de wegen tussen de bollenvelden af te zetten.

'Rustig op Scheveningen'

Burgemeester Lies Spruit van Lisse zag dezelfde problemen. In Lisse stonden er rijen met auto's in de berm bij bollenvelden. Dat was voor haar de druppel die de emmer deed overlopen. 'Mensen gaan toch uit die auto's. Ze gaan de bollenvelden in om een foto te nemen. Dat hoort helemaal niet bij onze anderhalve meter-economie. Ik ben hartstikke trots op de Bollenstreek. Ik wil het graag aan mensen laten zien. Maar dit jaar niet.'

Aan de kust was het ondanks het zonnige weer aanmerkelijk rustiger. 'Het was op de stranden in de regio Den Haag ongeveer net zo rustig als zaterdag, de situatie was opnieuw goed beheersbaar', meldde de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Rustig in de bossen

Ook het aantal wandelaars en fietsers op de bospaden viel zondag mee. Dat zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer op basis van een belrondje onder de boswachters. Wel wordt er bij vermeld dat het bij sommige waterplassen wel druk was.

'Dat het rustig in de bossen was, komt deels omdat wegen en parkeerplaatsen zijn afgesloten', verklaart de woordvoerder. 'Maar ook die parkeerplaatsen die wél open waren, waren vaak maar half gevuld.'

'Mensen houden anderhalve meter afstand'

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, zegt dat de meeste mensen zich aan de regels hebben gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd. De veiligheidsregio's constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd. 'Ook zien we dat de regel om anderhalve meter afstand te houden goed wordt nageleefd', voegt hij eraan toe.

