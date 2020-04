Ontbijtjes rondbrengen tijdens Pasen: 'Normaal hebben we in de kerk een paasontbijt'

DEN HAAG -

In de Nederlandse kerken is alles anders. Ook tijdens de paasdagen. Bij de Christus Triumfatorkerk in Den Haag doen ze er daarom alles aan om de paassfeer in de huiskamers van de kerkgangers te brengen. Meike van den Akker is de dochter van de dominee. En zij brengt ontbijtjes rond. 'Normaal gesproken hebben we met zijn allen in de kerk een paasontbijt', vertelt ze. 'Dit jaar zit iedereen alleen te ontbijten, dan is het wel leuker als we hetzelfde ontbijten.'