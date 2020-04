Auto brandt uit in Alphen, meerdere wagens beschadigd

In de Wilhelmina Druckerstraat in Alphen aan den Rijn is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Het vuur werd kort na 3.30 uur ontdekt op een parkeerplaats.

Twee andere auto's raakten door de vlammen ook ernstig beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag ook in actie komen in Waddinxveen. Daar stond kort na middernacht een schutting in brand. Ook daarvan is de oorzaak nog niet duidelijk.