Bollenkwekers halen bollenvelden leeg: 'Het is een paardenmiddel, maar je wil geen nieuwe uitbraak'

'Dranghekken, wegafzettingen, een politiecontrole met drone en megafoon. Niets werkte om bezoekers uit de Bollenstreek weg te houden. Voor kweker Simon Pennings uit Noordwijkerhout was maandag de maat vol. Hij is begonnen met het koppen van bloemen, waardoor de kleur uit zijn bollenvelden verdwijnt. 'Het is een paardenmiddel, maar het laatste wat je wil is dat er weer een mini-uitbraak van het coronavirus komt.'

Vanuit de gemeenten in de Bollenstreek kwamen de afgelopen week diverse oproepen om weg te blijven, maar het had maar weinig effect. 'We hadden verwacht een rustige Pasen te hebben, maar dat werd het dus verre van', vertelt Pennings. 'We hebben zaterdag dranghekken rond de velden geplaatst, de gemeente heeft wegen afgesloten en een half uur later stonden de mensen opnieuw in de velden.'

Pennings was er zondagavond klaar mee. 'We hebben gezien dat mensen zich er niet aan kunnen houden om thuis te blijven', vertelt hij. 'We zijn daarom maandagmorgen om 10.00 uur maar zelf begonnen met het koppen van de bloemen. Normaal genieten we altijd van de aandacht voor de bloemen, maar dit komt nu op het verkeerde moment.'

Kleurschakeringen verdwijnen

De kweker legt uit wat het koppen van de bloemen precies inhoudt. 'We gaan bij bepaalde soorten bloemen het groen weghalen. Hierdoor verdwijnen de kleurschakeringen in de bollenvelden, waardoor ze minder aantrekkelijk worden.'

Voor Pennings levert het besluit om de bloemen te koppen financieel flink wat schade op. 'Normaal moeten we de bloemen voor we ze koppen laten keuren. Want voor de export naar bepaalde landen is een certificaat verplicht, waarin staat dat de kleur goed is en dat de bloemen gezond zijn. Door de bloemen eerder te koppen hebben we die keuring over moeten slaan. Met als gevolg dat we onze bloemen naar veel minder landen kunnen exporteren.'

Niet lang getwijfeld

Ondanks de financiële nadelen heeft de kweker niet lang getwijfeld. 'De gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkst. Het kost dan misschien geld, maar de manier waarop de Bollenstreek de afgelopen dagen in het nieuws was, dat wil je niet.'

Pennings is niet de enige kweker die de bollenvelden leeg gaat halen, volgens een woordvoerder van de gemeenten Lisse en Hillegom gaan meer kwekers dat doen. 'Normaal laten ze bollen zo lang mogelijk staan om iedereen ervan te laten genieten, maar de kwekers willen nu iets doen in de strijd tegen het coronavirus en tegen de bezoekers in de streek', legt de woordvoerder uit.

Uren zon nodig

Niet alle velden zullen tegelijk leeg worden gehaald, legt de woordvoerder uit. 'De bollen hebben wel een bepaald aantal uren zon nodig, maar dit gaat in ieder geval wel veel eerder gebeuren dan in andere jaren.'

Het was zaterdag en zondag ondanks diverse oproepen van de gemeenten om weg te blijven druk in de Bollenstreek. Mensen kwamen toch naar het gebied om foto's van de bloemen te maken. Maandag is het voor het eerst rustiger, al waarschuwt de woordvoerder van beide gemeenten de mensen die nog willen komen. 'Het wordt nu wel iets drukker, maar er is nog geen reden tot zorg. We blijven het wel goed monitoren.' De wegen tussen de bollenvelden zijn al afgesloten, maar als het maandagmiddag nog drukker wordt dan worden mogelijk ook de provinciale wegen afgesloten.

