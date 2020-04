Studenten TU Delft ontwikkelen 'simpel' beademingsapparaat

Een team studenten van de TU Delft heeft in korte tijd een beademingsapparaat ontwikkeld dat relatief makkelijk te produceren is, en waarvan nagenoeg alle elementen in Nederland te krijgen zijn. De studenten werken onder de noemer 'OperationAIR'. Dat AIR is een afkorting van Assist In Respiration, engels voor hulp bij ademhaling.

De visie van het team is om kennis van techniek en geneeskunde samen te brengen, en op die manier hun steentje bij te dragen in de strijd tegen corona. Ze zeggen op hun website expliciet dat het niet de bedoeling is om de bestaande beademingsapparatuur te vervangen, maar echt iets te hebben ontworpen voor deze noodsituatie. 'Simpel is eigenlijk niet het goede woord. Zo is het wel begonnen, maar gaandeweg is het toch echt een high-tech apparaat geworden. Wij spreken nu over 'snel te produceren'', zegt Fleur de Geer van OperationAIR.

Een besmetting van het coronavirus kan leiden tot ernstige longaandoeningen. Patiënten kunnen het vreselijk benauwd krijgen, zelf zo erg dat ze aan de beademing moeten worden gelegd. De maatregelen van het kabinet zijn erop gericht om het aantal patiënten dat tegelijkertijd in het ziekenhuis komt, zoveel mogelijk te beperken. Nederland heeft een beperkt aantal beademingsmachines, en er zijn er veel in bestelling.

Bedelen om apparaten

De overheid heeft her en der bij bedrijven bestellingen uitstaan, maar omdat de vraag wereldwijd erg groot is, blijft er een tekort aan apparaten. Een Duits bedrijf meldde enkele weken geleden dat hij persoonlijk gebeld was door koning Willem-Alexander met de vraag of Nederland zijn apparaten kon kopen. Ook staat er een order uit bij Philips, maar die produceert de beademingsapparaten in de VS en verdeelt de beschikbare hoeveelheid over landen die ze nodig hebben.

'Onze insteek is altijd geweest: een beademingsapparaat maken om de Nederlandse coronapatiënten op te vangen, mocht er een tekort ontstaan', zegt masterstudent klinische technologie Lucas Ottenheym tegen de NOS. Begin april was het prototype klaar voor de tests en het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels laten weten in principe vijfhonderd apparaten te willen afnemen. Maar daarvoor moet de AIRone - zoals het prototype heet - nog wel uitvoerig worden getest door het ministerie.

Productie in Delft zelf

Als het apparaat aan alle gestelde eisen voldoet kan het in Delft zelf worden gemaakt bij een assemblagebedrijf op de campus van de TU. Omdat er wereldwijd ook een grote vraag is naar onderdelen hebben de studenten bij hun ontwerp gezocht naar onderdelen die in Nederland voorradig zijn. Dat is gelukt. Als het apparaat wordt goedgekeurd kunnen er voor het einde van de maand vijfhonderd gemaakt worden.

'Afgelopen week is ons apparaat getest bij het Erasmus MC in Rotterdam', zegt Fleur de Geer. 'Daar is bijvoorbeeld gekeken of mensen die er in ziekenhuizen mee moeten werken, er ook makkelijk mee kunnen werken.' Uit die tests is een aantal punten gekomen die nu weer worden verwerkt in het apparaat. En dan wordt het weer getest. 'Het is moeilijk te zeggen wanneer alles is afgerond, maar als de tests klaar zijn kunnen we ook snel in grote hoeveelheden produceren.' Normaal gesproken duurt het een aantal jaren voordat een medisch apparaat is goedgekeurd, maar in crisissituaties kan dat nu veel sneller.

Vraag uit het buitenland

Het team krijgt inmiddels ook veel aanvragen uit het buitenland. Er ligt bijvoorbeeld een concreet verzoek uit het Verenigd Koninkrijk met de vraag om enkele duizenden apparaten. En zo zijn er meer verzoeken. 'Wij gaan die niet zelf maken', zegt De Geer. 'Wat we wel doen is ons ontwerp op internet delen, en we zorgen er ook voor dat andere landen ondersteuning krijgen zodat ze niet alleen de productie - met eigen lokale middelen - kunnen opzetten, maar er ook mee leren werken.' Het ontwerp en de ondersteuning worden gratis aangeboden.