Zestig boetes in Zoetermeer om negeren coronaregels tijdens Pasen

In Zoetermeer heeft de politie tijdens het paasweekend zo'n zestig boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de coronavoorschriften. 'Veelal ging het om samenscholingen of samenkomsten waarbij de anderhalve meter-regel niet werd nageleefd', laat een politiewoordvoerder weten. 'Maar we zagen ook auto’s en busjes met daarin drie personen of meer die niet op hetzelfde adres staan ingeschreven.'

Het aantal boetes geeft overigens geen compleet beeld van de situatie tijdens het paasweekend. Niet alleen agenten maar ook handhavers van de gemeente kunnen namelijk een boete uitschrijven. 'We zien dat er veel meldingen blijven binnenkomen over jongeren die in groepjes op straat zijn', laat politie Zoetermeer weten via Facebook. 'We treden altijd op. Soms door te waarschuwen, maar steeds vaker ook door boetes uit te delen.'

Keurig

Overigens benadrukt de politie dat de meeste mensen in Zoetermeer zich wel aan de coronavoorschriften hielden door ondanks het mooie weer zoveel mogelijk binnen te blijven. 'Het overgrote deel van de mensen die wij wel op straat of in de wijk tegenkwamen, bleef keurig op anderhalve meter afstand van elkaar.'

