Bijna 100 vluchten met politiedrones tijdens Paasweekend

Tjeerd Tiedemann van de luchtvaartpolitie is degene die op Tweede Paasdag in de Bollenstreek de drone gaat besturen. Zijn collega Gerard Schakelaar bedient de camera of de luidspreker die onder de drone hangt. 'De luidspreker hebben we pas twee weken', vertelt Tiedemann. 'We zagen dat collega’s in het buitenland, in Spanje en in Frankrijk, hier gebruik van maakten. Dus we hebben vervolgens een bedrijf gevraagd om het ook voor ons te maken.'

Het is nog een proef, maar deze politiemannen zijn positief. 'Kijk, op een plein of in een winkelstraat kun je met een dienstauto komen. En door middel van de megafoon de boodschap laten horen', legt de politieman uit. 'Maar op moeilijk bereikbare plaatsen waar je met de auto, met de motorfiets of met de paarden niet kan komen, kun je het publiek nu toch bereiken.'

'Willen we van corona af of willen we bollen kijken'

'Heel goed', aldus een inwoonster van Lisse. Ze vertelt dat ze de afgelopen dagen met lede ogen aanzag hoe bloemenliefhebbers geen anderhalve afstand van elkaar hielden. 'Willen we nu van corona af, of willen we bollen kijken?' 'Ik vind het te ver gaan', reageert een andere buurtbewoner. 'We gaan nu naar een maatschappij waarin we elkaar alleen maar in de gaten gaan houden.'

Hij staat daarin niet alleen. Zo vroegen een aantal Haagse politieke partijen zich eerder al af hoe het zit met de privacy en de inzet van de politiedrones. 'Wij hebben ons als politie gewoon te houden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) oftewel de wetgeving die geldt voor de privacy. We nemen ook geen beelden op, maar we zenden onze beelden door naar de meldkamer zodat de meldkamer direct actueel kan reageren', aldus Tiedemann.

Wind gooit roet in het eten

Helaas blijft vandaag de drone aan de grond staan. Het waait namelijk te hard in de Bollenstreek. Tiedemann: 'Ieder dronetype kan tot een bepaalde windkracht opstijgen. Er staat nu windkracht zes tot zeven met een uitschieter naar windkracht acht. Ik moet met die uitschieters rekening houden en dat kan deze drone niet aan.'

