Hefbrug Boskoop in mei weer (even) dicht

De hefbrug in Boskoop gaat het eerste weekend van mei weer een paar dagen dicht. De provincie gaat dan kabels vervangen die ervoor zorgen dat het brugdek recht blijft hangen als de brug open of dicht gaat. Er is een omleiding ingesteld. Voor fietsers en voetgangers ligt er een pontonbrug. Na het weekend moet het werk klaar zijn.

Oktober vorig jaar ging de brug in allerijl dicht omdat hij op instorten stond. Er werden toen provisorische maatregelen genomen om het bouwwerk weer veilig te maken, maar ook werd duidelijk dat er nog meer moest gebeuren. Eind vorig jaar waren er al werkzaamheden en de provincie maakte toen bekend dit jaar verder te gaan.

Zomerwerkzaamheden

Ook in de zomer wordt er aan de brug gewerkt. Van 12 juli tot en met 8 augustus gaat de hefbrug dicht voor het vervangen van de bestaande ladders en het plaatsen van veiligheidshekjes. Voor fietsers en voetgangers ligt er ook dan een pontonbrug. Schepen kunnen er in die periode alleen op vaste tijden doorheen. In het weekend van 18 en 19 juli kunnen boten helemaal niet in de buurt van de brug komen.

Op de website van de provincie staat meer informatie over de planning, hinder en werkzaamheden tijdens de zomerperiode.

Nieuwe brug

Over de brug in Boskoop is al tijden veel te doen. Wethouder Kees van Velzen (CDA) gaf eerder al aan af te willen van de brug. Er zou een nieuwe, moderne brug moeten komen op de plek van de huidige hefbrug, al dan niet met behoud van de huidige stalen constructie. Of die wens haalbaar is, wordt de komende maanden onderzocht door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen.