Honderden zorgmedewerkers extra getest op corona

Binnen een week zijn in onze regio zo'n duizend mensen extra getest op het coronavirus. Vorige week dinsdag zijn twee speciale testlocaties van de GGD geopend in Nootdorp en Leiderdorp. Daar worden zorgmedewerkers die werkzaam zijn in andere zorginstellingen dan ziekenhuizen getest als er een vermoeden is van een besmetting met corona.

'De eerste week is goed verlopen', laat een woordvoerder van de GGD Hollands Midden weten. Bij de zogenoemde drive-in bij het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, kunnen mensen vanuit hun auto getest worden. Dat hebben sinds de start in totaal 380 zorgmedewerkers gedaan.

'We hebben de eerste twee dagen veertig mensen getest en sinds donderdag honderd per dag met uitzondering van Paaszondag', vult de woordvoerder aan. Mensen die aankomen bij de drive-in worden door een verkeersregelaar naar een teststraat verwezen, om vervolgens met de deur of het raampje open getest te worden

Nootdorp: ruim 600 mensen getest

Op de testlocatie van GGD Haaglanden in de parkeergarage van een hotel in Nootdorp zijn tot nu toe meer dan 600 mensen afgekomen. 'De belangstelling voor de test is erg groot', merkt een woordvoerder op. 'We kunnen voorlopig nog honderd mensen testen per dag, maar dat worden er mogelijk meer.'

Sinds vorige week zijn op tientallen plekken in het land dergelijke nieuwe testplekken gemaakt. Op die manier kan ook personeel in onder meer verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en thuiszorg worden getest bij bijvoorbeeld verkoudheidsklachten of kortademigheid.

Binnen vijf minuten klaar

Een controle bij één van de drive-ins in onze regio duurt niet langer dan vijf minuten. Wie getest is, ontvangt binnen 48 uur de uitslag. Hoeveel mensen in onze regio bij deze locaties positief getest zijn wordt vooralsnog niet bekendgemaakt.

