Wat is jouw favoriete sportplaat? Stem op de West Sport Top 10!

In deze vreemde tijden, waarin ook de sport volledig op slot zit, beseffen we vaak pas wat we allemaal missen. Natuurlijk het zelf puffen en zweten op het veld, op de baan of in het water. Maar zeker ook de sfeer die rondom het sporten hangt.

Om toch een beetje in die fijne sportsferen te komen, staat Omroep West vrijdag 17 april in het teken van sport. Daarbij hoort natuurlijk ook muziek, want die bepaalt vaak de sfeer op de tribunes, of na afloop in de kantine.

Op Radio West wordt vrijdag de West Sport Top 10 bekendgemaakt. Een lijst die jullie kunnen bepalen! Stel zelf je top 3 samen, en mail die naar sport@omroepwest.nl. Je kunt je stem ook achterlaten op onze Facebook-pagina.

Een aantal voorbeelden van geschikte platen:

- Simply the Best – Tina Turner

- We are the Champions – Queen

- Jij krijgt die lag niet van mijn gezicht – John de Bever

- Sweet Caroline – Neil Diamond

- I will survive – Hermes House Band

- Oei Oei Oei – Johan Cruijff

- You’ll never walk alone – Lee Towers

- We got the whole world in our hands – Nottingham Forest

- Heb je even voor mij – Frans Bauer

- Live is Life – Opus