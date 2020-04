Brandstichters die meerdere autobezitters dupeerden gefilmd door camera

Auto’s in vlammen op in Den Haag Ypenburg - Team West

Een slecht begin van het jaar 2020 voor de eigenaren van een aantal auto's die geparkeerd stonden aan de Van Veendijk in Den Haag: op nieuwjaarsdag zijn hun wagens verwoest of flink beschadigd door brand. Een bewakingscamera heeft twee mannen vastgelegd die de brand aansteken. Ze lijken hierbij gericht voor één van de auto's te kiezen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op woensdag 1 januari rond 9.00 uur klinkt er een harde knal op een parkeerterrein aan de Van Veendijk in de Haagse wijk Ypenburg. Er staat een auto in brand en al snel slaat het vuur over naar andere auto’s. Omwonenden bellen meteen de brandweer en die heeft het vuur snel onder controle, maar verschillende auto’s zijn compleet uitgebrand. Andere wagens zijn flink beschadigd.

Uit onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken en dat twee mannen het specifiek op één van de auto's gemunt lijken te hebben. Een camera legt vast hoe de twee direct naar die auto toe lopen. Ze komen vanuit de richting van de Van Essendijk naar de Van Veendijk.

Brandbare vloeistof

Bij de auto wachten de twee rustig tot de kust veilig is. Daarna gooit één van hen brandbare vloeistof over de auto, slaat het ruitje in en steekt de wagen in brand. Vervolgens rennen de twee weg in de richting van de Van Essendijk.

De politie komt graag in contact met mensen die de mannen herkennen of hebben gezien op nieuwjaarsdag rond 9.00 uur in de buurt van de Van Veendijk in Den Haag. Ook andere informatie is welkom, bijvoorbeeld over het motief voor de brandstichting.

Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem