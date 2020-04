Gouda sluit panden vanwege mishandeling, wapenvondst en drugshandel

De mishandeling was naar aanleiding van een drugsdeal. Het slachtoffer woonde in het pand en werd mishandeld door iemand die er ook een woonruimte huurt. Bij het huis aan de Keizerstraat is een incident geweest tussen een omwonende en een drugsdealer.

Door de politie is in het pand aan de Keizerstraat cocaïne, heroïne en een bijl aangetroffen. Omwonenden hadden al geruime tijd last van drugshandel en toeloop naar de woning, zegt de gemeente Gouda. De betreffende huurder had in 2019 al een laatste waarschuwing gehad van de woningcorporatie.

Beterschap beloofd

Nadat de burgemeester had gezegd dat hij de woning wilde sluiten, werd door de bewoners beterschap beloofd. Buurtbewoners maakten echter snel weer melding van drugsoverlast. Omdat er al eerder drugs en wapens zijn aangetroffen in de woning, gaat het pand nu voor een half jaar op slot.

Het pand aan de Livingstonelaan is een antikraakwoonruimte. In de ruimte werden door de politie xtc-pillen, amfetamine en een boksbeugel aangetroffen. Ook was er sprake van drugshandel, geluidsoverlast en verstoringen van de openbare orde. De woonruimte is voor drie maanden gesloten.

Zorgvuldige overweging sluiting in verband met coronavirus

De woonruimte waar vanuit gedeald werd, stond in verbinding met enkele gemeenschappelijke ruimtes. De gemeente Gouda wil daarom extra benadrukken dat alleen de woonruimte gesloten is. Andere bewoners kunnen namelijk geconfronteerd worden met klanten of criminelen die denken dat er toch nog drugs aanwezig zijn.

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus, wordt een mogelijke woningsluiting zeer zorgvuldig afgewogen, benadrukt de gemeente. De overtredingen waren volgens de burgemeester echter zo ernstig, dat een sluiting toch noodzakelijk was. De huurder van de Keizerstraat kan bij zijn vriendin terecht en heeft een goede band met familieleden op wie hij kan terugvallen.

