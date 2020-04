Help, wat moet ik met mijn haar en baard? Tips in coronatijden

Voor mannen met baarden raadt barbier Sam Warda uit Scheveningen aan om alléén de contouren te scheren. De randjes dus. Sam doet dat ambachtelijk met een stalen scheermes. 'Met warm water en zeep maak je een sopje. Je dept zachtjes om de baard heen in je hals en op je wangen', zegt Sam. Om geen bloedbad te veroorzaken is het belangrijk dat je je huid strak trekt met je vingers. Pas op; de fout die veel mannen maken is dat ze de baardlijn in de hals recht scheren en niet in een halfronde lijn waardoor ze de baard te ver afscheren, zegt barbier Charlotte van der Kraan.

Voor mooie bakkebaarden zet je het scheermes op het punt waar de bakkebaard stopt en trek je het mes recht naar beneden. De haren in de nek moet je door je partner, als je die hebt, met een tondeuse laten scheren.

Het hoofd lekker laten groeien

Wat betreft het hoofdhaar raden Sam en Charlotte aan om ook hier alleen de contouren bij te werken. 'Laat het haar maar groeien, want anders verpest je het kapsel en ben je veel verder van huis,' zegt Charlotte. Alleen als je kalend bent is dit geen goeie optie. 'Dan is de tondeuse je beste vriend,' zeggen beide kappers lachend.