Dijk op grens Nootdorp en Den Haag verschuift

'De versteviging van deze dijk hebben we al langer in de planning staan, maar door de droogte van met name 2018 is de dijk nu eerder aan een opknapbeurt toe', vertelt woordvoerder van het hoogheemraadschap Anja van Rijn. 'De bodem daalt overal, maar zeker veengrond krimpt bij droogte extra in en daar hebben we hier mee te maken. De veenbodem onder de berm, het deel van de dijk naast het fietspad, moet de kade juist ondersteunen. Nu die inkrimpt bestaat het risico dat de dijk landinwaarts wegschuift. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom mag de dijk niet meer belast worden en hebben we deze begin dit jaar afgesloten.'

Om de dijk te kunnen verstevigen worden het fietspad en een ruiterpad ernaast weggehaald. Die komen na de reconstructie weer terug. 'Het gaat om het deel wat nu ook is afgesloten: tussen de Bieslandseweg en Noordkade. Er zijn scheuren ontstaan op het fietspad omdat de grond eronder is verzakt. De dijk onder het fietspad is instabiel.' Volgens Van Rijn hoeft niemand bang te zijn voor natte voeten. 'De waterveiligheid is niet in geding. Er is zeker geen gevaar voor de omgeving. We houden de dijk uiteraard goed in de gaten.'

'We werken nu nog aan het definitieve ontwerp'

Voor omwonenden is het wat vreemd dat het fietspad dicht is terwijl er niets gebeurt. Dat komt omdat het hoogheemraadschap nog studeert op een definitief ontwerp. Dat moet deze zomer klaar zijn. Het werk zou dan eind dit jaar moeten zijn afgerond. Tot die tijd moeten fietsers omrijden door de woonwijk aan de andere kant van het water.

De dijk op de grens van Nootdorp en Den Haag is de enige die nu versneld wordt aangepakt. 'We houden alle kaden en dijken goed in de gaten, dat is een continue programma. Alle dijken moeten eens in de tien jaar worden opgehoogd. We programmeren onze werkzaamheden op urgentie. Dus de dijken die niet meer aan de eisen voldoen pakken we eerst aan. Droogte speelt hierin zeker een rol.'