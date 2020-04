Prijzengeld Barney niet naar Voedselbank, maar Brits goed doel: 'Een misverstand'

Het was een mooi gebaar van darter Raymond van Barneveld. Een deel van de opbrengst van zijn huiskamerwedstrijd tegen Engelsman Philip Taylor zou gedoneerd worden aan de Voedselbank Haaglanden. Maar een krappe week na de virtuele confrontatie tussen de twee legendes, heerst er vooral onduidelijkheid. Want het geld gaat niet naar de Voedselbank, maar naar de Nationale Gezondheidsdienst in Groot-Brittanniƫ. Voedselbank Haaglanden voelt zich misbruikt, terwijl het management van Van Barneveld aangeeft alleen iets goeds te willen doen.

De wedstrijd die plaatsvond via een videoverbinding tussen Den Haag en Stoke-on-Trent, de woonplaats van Taylor, zou worden georganiseerd door dartsspullenverkoper Target Darts. Van Barneveld en Taylor zouden beiden een goed doel kiezen en de Haagse darter koos Voedselbank Haaglanden. Het goede doel van de Brit was de Nationale Gezondheidsdienst in Groot-Brittannië (NHS). Omdat het evenement groter werd dan gedacht, werd de organisatie overgenomen door bookmaker Paddy Power. En daar begon de miscommunicatie, leert een belronde langs de betrokken partijen.

Paddy Power besloot een bedrag van duizend pond te doneren voor iedere keer dat een speler de hoogste score van 180 zou gooien. Dat bedrag zou naar de NHS gaan. Van Barneveld gooide 5.000 pond bij elkaar en Taylor 10.000 pond. Een totale opbrengst van 15.000 pond.

'Veronderstelling geld naar de Voedselbank'

Door de keuze van Paddy Power kwam de Voedselbank als het ware buitenspel te staan, maar dit is niet gecommuniceerd. Overigens had het kamp van Van Barneveld überhaupt nog geen contact opgenomen met de Voedselbank en dus ook geen melding gemaakt van de donatie. 'Wij zijn altijd in de veronderstelling geweest dat het geld dat bij elkaar gegooid werd naar de Voedselbank én de NHS zou gaan', zegt de manager van Van Barneveld.

Dat gebeurde dus niet. En daar is Voedselbank Haaglanden verbolgen over. 'Mijn beeld is dat zij de Voedselbank hebben misbruikt om goodwill te kweken', zegt voorzitter van Voedselbank Haaglanden Hendrik Beelen. 'Het kan allemaal een misverstand zijn, maar dan moet zijn management een rectificatie doen. Ik heb ook tegen zijn manager gezegd: als je sponsort, zijn we daar superblij mee. Maar als je niet sponsort, dan is dat ook prima maar dan siert het je om te rectificeren. Van: sorry, dit is fout gegaan, maar dit is niet anders. Het is nu toch allemaal in de media verschenen en lijkt het net of ze een wit voetje wilde halen.'

Misverstand

De manager van Van Barneveld bestrijdt dat. 'Ik zou niet weten wat ik moet rectificeren. Ik vind het bijzonder vervelend. Wij waren echt in de veronderstelling dat we voor de Voedselbank speelde. We hebben het nagevraagd en de organisatie zou alles regelen. Raymond en ik wisten niet dat de afspraak er lag dat al het geld naar de NHS ging.' Dat lijkt inderdaad het geval, want terwijl Paddy Power in alle communicatie vooraf noemde dat de opbrengsten naar NHS gingen, zei Van Barneveld een dag voor de wedstrijd nog op radio 1 dat hij zou gooien voor de Voedselbank.

'Achteraf hebben we vanuit Engeland te horen gekregen dat er sprake was van een misverstand', zegt Barneys manager. 'Het is vervelend voor meneer Beelen, die een andere verwachting had. Ik begrijp de teleurstelling, maar Paddy Power heeft het geld. Wij gooien voor het goede doel.'

Actie

Target Darts heeft inmiddels bevestigd dat het geld niet naar de Voedselbank gaat, maar naar de NHS. Het bedrijf heeft aangeboden om een actie op te zetten voor de Voedselbank Haaglanden, maar dat hoeft niet van Beelen. 'Ik vond het een zwak aanbod. Ze wilden iets met poppetjes maken. Wij maken daar geen gebruik van.' Een woordvoerder van Target Darts zegt de ophef te betreuren: 'Uiteindelijk gaat het om mensen die iets goeds willen doen in een nare situatie. Al het geld gaat nog steeds gewoon naar een goed doel.'

De manager van Van Barneveld: 'Vanuit Engeland hebben ze excuses gemaakt. We proberen samen met Target een oplossing te bieden. Maar dan wordt de hoorn erop gegooid. Target wilde een product op de markt brengen, waarvan de opbrengst naar de Voedselbank gaat. Ook wilden we spullen zoals een shirt veilen. Phil heeft dat ook gedaan en dat heeft 2.000 euro opgeleverd. Mijn idee is om nu Voedselbank Nederland te benaderen om het toch nog positief af te sluiten.'