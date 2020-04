Onderzoek naar schietincident Zonneoord Den Haag nog in volle gang

Het onderzoek naar het schietincident op het Zonneoord in Den Haag is nog in volle gang. Een 26-jarige man werd daar begin april neergeschoten en raakte gewond. De daders hebben daarna vermoedelijk spullen in het water gedumpt langs de Arckelweg in Poeldijk. De politie is nog altijd op zoek naar mensen die meer weten over de zaak.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

De 26-jarige man parkeert op zondag 5 april rond 17.30 uur zijn auto aan het Zonneoord in Den Haag. Plotseling stapt er man van een motor, die op hem begint te schieten. Het slachtoffer probeert nog te vluchten, maar kan niet voorkomen dat hij wordt geraakt. Agenten vinden de man even later in de bosjes. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar.

Het gaat om twee daders, die op een oranje/witte crossmotor rijden. Daarmee zijn ze na het schietincident waarschijnlijk naar Poeldijk gereden. Daar zijn twee motorjassen en een tas gevonden in het water langs de Arckelweg, die vermoedelijk van de daders zijn. De politie doet onderzoek naar die spullen, om te kijken of er sporen op zitten.

Signalementen

De twee mannen op de oranje/witte crossmotor waren beiden licht getint en in het zwart/grijs gekleed. Ze droegen een zwarte gesloten helm. De schutter, die achterop zat, is 1,70 meter lang en zo'n 20 jaar oud. De bestuurder van de motor was ouder en langer: 1,90 meter en ongeveer 25 jaar.

De politie komt graag in contact met mensen die de mannen op 5 april rond 17.30 uur hebben gezien in de buurt van het Zonneoord in Den Haag, of in de twintig minuten daarna tussen Den Haag en Poeldijk. Mogelijk zijn ze opgevallen door de crossmotor waarop ze reden of is gezien dat de spullen in het water zijn gedumpt. Ook bewakingsbeelden waar de daders mogelijk op staan, wil de politie graag zien.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem