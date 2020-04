Geen voetbal voor Willem van Zuilen: 'Ik draai nu plaatjes op Facebook FM'

Komende vrijdag staat Omroep West in het teken van sport. Het klinkt misschien raar in tijden van corona. Maar juist nu willen we kijken hoe het gaat met mensen die voorheen elke dag met hun geliefde club, sport of bezigheid in de weer waren. Als klein aanloopje naar vrijdag blikken we iedere dag vooruit met iemand van onze sportredactie. Vandaag met 'de stem van de Bollenstreek' Willem van Zuilen.

Hallo Willem, normaal gesproken zou ik je nu bellen om de ontknoping van het voetbal door te nemen…

Normaal gesproken wel, dat is raar, maar realistisch gezien ook logisch. Het is natuurlijk wel jammer dat de competitie zo is afgelopen. Het was spannend boven- en onderin en de slotfase van de competitie stond voor de deur.

Hoe kom je je tijd door?

Soms verveel ik me. De klusjes die ik thuis moest (boekhouding, tuin etc) doen heb ik inmiddels gedaan. Ik ben nu wat foto’s aan het archiveren.

En drie keer in de week hoor je mij bij Muijs in de Morgen. Dat is ook leuk. Dan ben ik de verslaggever van dienst die overal langs gaat. Dan kom je langs de slager, de bakker en de groenteboer. Vandaag ben ik bij mensen geweest die een lockdownlied hebben gemaakt. Erg leuk werk. Vroeger heb ik dit vaak gedaan bij de lokale omroep, dus het is mij niet vreemd. Je praat niet met winnaars of verliezers zoals bij de sport, dat is ook wel eens leuk.

Willem met een bijdrage voor het radioprogramma Muijs in de Morgen.

Zoals je weet gaf ik ook les als spinninginstructeur in de sportschool, maar die is dicht. Ik heb een fiets van de sportschool gehaald en daar zit ik drie keer per week op. Dan neem ik een setje op en die zet ik dan online. Veel mensen konden bij onze sportschool een fiets huren en spinnen dan op mijn setje lekker thuis.

Doe je nog bijzondere dingen?

Ja zeker, Facebook FM. Dat is drie weken geleden als geintje begonnen. Ik zette mijn computer aan, ging live op Facebook en als DJ plaatjes draaien. Dat doe ik nu iedere dag om 18.30 uur. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Als je het afsluit zie je hoeveel mensen er gekeken hebben. Dat is soms boven de 450 man.

Je ziet een heel gemêleerd gezelschap. Luisteraars uit het Oosten, Bunschoten-Spakenburg, Hardenberg, noem maar op. Vaak mensen die ik vanuit de voetbalwereld ken. Afgelopen vrijdag nam ik een snipperdag, dat heb ik geweten. Haha… Het regende klachten. Als echte radiomakers zien hoe ik hier zit, dan gaan ze hard lachen.

Bij de sportdag horen natuurlijk ook passende platen. Wat is jouw favoriete sportplaat? Stem op de West Sport Top 10!

Nieuwe hobby gevonden?

Eerlijk gezegd is het een oude hobby, maar ik realiseer me wel dat dit straks – als alles weer normaal is - stopt.

Wat mis je als sportverslaggever het meest?

De spanning van de uitzending. Ook de omgang met spelers, trainers en collega’s. Ik heb vrijdag een onlineborrel georganiseerd met de teammanager van Katwijk. Dat is dan wel weer leuk, maar dan kan je niet over voetbal praten. Het ritme van het weekend mis ik ook. Dat heb je in de zomer- en winterstop ook, maar dat is kort. Ik drink iedere zaterdagavond als ik terugkom van mijn wedstrijd twee borreltjes, dat heb je nu niet.

Wat is je mooiste sportmoment van de laatste tien jaar?

Ik twijfel. Als het gaat om wedstrijd-gerelateerde dingen dan zou ik Jeroen Hessing die half geblesseerd invalt bij Rijnsburgse Boys en de winnende scoort kiezen, maar dat is hem niet geworden.

Het is de benefietavond voor Sander Molenaar geworden. Ik heb hem opgehaald en bij het sportpark van Katwijk gebracht, daarna heb ik die avond gepresenteerd. Het was een prachtige avond, geen haat en nijd, ook rivaliserende clubs waren er.

Ik zag hem zo genieten. Prachtig! Dat ik aan zo’n mooi moment voor hem een steentje heb kunnen bijdragen vind ik mooi. Kort daarna verleed Sander. Katwijk werd vervolgens kampioen en de schaal werd uitgereikt door de vader van Sander, ook dat was mooi.

