Wegenwacht druk na drie weken corona-stilte: 'Veel mensen hebben lege accu'

'Tot drie weken geleden reed ik elke dag nog richting Utrecht voor mijn werk', vertelt een dame uit Ypenburg die vanochtend de ANWB Wegenwacht heeft gebeld. 'Maar gisteren startte hij niet meer. Ik werk net als half Nederland thuis. Door het vele stilstaan is de accu leeg.'

Het is een veelvoorkomend probleem waar de ANWB sinds eind vorige week mee te maken heeft. 'Vandaag na de Pasen - waarin veel mensen dus wel goed zijn thuisgebleven - is het helemaal druk,' vertelt Jeroen Ammerlaan van de ANWB Wegenwacht. 'Ik ben pas twee uur aan het werk en heb al zeven auto's met een lege accu geholpen.'

Stilstaan

Volgens Ammerlaan kunnen de problemen ook ontstaan als er nog wel met auto's gereden wordt. 'Maar dat zijn in deze tijden vaak maar kleine stukjes. Voor oude auto's die misschien al accuproblemen hebben waar mensen niks van merken, is dit niet meer genoeg. Tijdens die korte ritjes, laadt de accu onvoldoende op.'

Daarom is het volgens de pechexpert het beste om toch in deze Corona-tijd af en toe tóch nog een wat groter stuk met de auto te rijden. 'Al is het maar één keer per week. En voordat je gaat, check dan altijd nog even goed de vloeistoffen.'

Geen hulp van anderen

Daarnaast is het slecht om anderen bij het opladen van een lege accu in te schakelen. 'We hebben vaak gezien dat hulp van de buurman juist fout kan aflopen,' aldus Ammerlaan. 'Als de accu te leeg is, zal het thuis opladen met snoeren juist schade aan de auto aanbrengen. Vraag dus altijd hulp van een professionele instantie.'

