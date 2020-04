Coronavirus: Leidse samenwerking ondersteunt ontwikkeling vaccin tegen coronavirus

De meest betrokken ministers komen woensdag aan het eind van de woensdagmiddag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden vooralsnog geen nieuwe maatregelen verwacht. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Het RIVM meldde dinsdag 122 nieuwe doden en 210 ziekenhuisopnames, op de ic's liggen 35 minder patiënten dan maandag

Honderden zorgmedewerkers worden extra getest op corona

Het LUMC gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus

Wil je teruglezen welk nieuws er dinsdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

SVR vraagt om openstellen kleine campings

Stichting Vrije Recreatie (SVR) oppert om kleine campings, met vijf tot 25 standplaatsen, op korte termijn weer open te laten gaan als de coronavoorschriften ietwat versoepeld zouden worden. Dat schrijft de stichting in een brief aan het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd. 'Kleine campings zijn dusdanig van grootte dat er zeer veilig en gecontroleerd met het sanitairgebouw kan worden omgegaan. Praktisch elke caravan en camper is tegenwoordig uitgerust met een chemisch toilet en wasgelegenheid. Daarvoor hoeft men dus niet naar het toiletgebouw.'

Leidse samenwerking ondersteunt ontwikkeling vaccin tegen coronavirus

De afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, de ontwikkelaar van het kandidaat-vaccin. Janssen is onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson.

Coronavirus kan wegverkeer nog jaren blijven afremmen

Door alle maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronacrisis onder controle te brengen, neemt het aantal auto's op de weg dit jaar met een tiende tot zelfs een derde af. Afhankelijk van de duur van de crisis kan het wel tot 2025 duren voordat het wegverkeer weer het niveau van 2019 overstijgt. Met die prognoses komt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Duidelijkheid over hervatten reguliere zorg na coronacrisis

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care (ic) ligt, daalt steeds verder. Dat betekent dat ziekenhuizen langzaamaan kunnen nadenken over andere taken, zoals het uitvoeren van uitgestelde operaties en het behandelen van mensen die de afgelopen weken wegbleven uit ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt deze woensdag bekend hoe de hervatting van de reguliere zorg eruit gaat zien.

Advocaten verwachten flinke stijging aantal echtscheidingen

De coronacrisis gaat een grote piek in het aantal echtscheidingen veroorzaken, mogelijk wel tienduizend meer dan normaal. Dat zegt de vereniging van Familirechtadvocaten vFas aan het AD. vFas ziet nu de eerste extra aanvragen al binnenkomen, maar verwacht de hausse zodra de maatregelen versoepeld worden. 'Want je kunt nu wel tegen je partner zeggen dat je niet meer verder wil, maar waar moet je onder deze omstandigheden naartoe?'

Crisisberaad over stand van zaken coronavirus

De meest betrokken ministers komen woensdag aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zal vooral een informerend karakter hebben. Over eventuele verlenging van de huidige maatregelen die tot 28 april lopen wordt volgende week pas besloten.

'Kabinet negeerde jarenlang adviezen over pandemie-aanpak'

De Nederlandse regering heeft sinds de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 in drie opeenvolgende adviezen de raad gekregen kennis en kunde over pandemieën te bundelen en internationale samenwerking te zoeken. Maar actie bleef uit, blijkt uit een reconstructie van Trouw. Het gevolg van het uitblijven van zo’n samenwerking is dat landen overvallen werden door het nieuwe coronavirus en er geen gemeenschappelijk beleid is.

Vlucht met Nederlanders onderweg vanuit Saudi-Arabië

Een vlucht met zeventig gestrande Nederlanders is dinsdag rond middernacht vertrokken uit de Saudische hoofdstad Riyad. Aan boord zitten in totaal 270 passagiers met zeventien verschillende nationaliteiten. Het toestel maakt een tussenstop in Rome en wordt woensdagochtend op Schiphol verwacht.