Coronavirus: aantal coronapatiënten op intensive care blijft dalen

Aantal Nederlandse coronadoden 3134

Woensdag heeft het RIVM 189 nieuwe meldingen gekregen van mensen die zijn overleden aan corona

Honderden zorgmedewerkers worden extra getest op corona

Het LUMC gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus

Aantal coronapatiënten op intensive care daalt tot onder 1300

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is verder gedaald naar 1279. Dat zijn er 24 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Van de patiënten liggen 1224 in Nederland en 55 in Duitsland.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een 'vrij stabiele daling' en hoopt dat het aantal mensen op de ic's sneller kan dalen. Over zes tot acht weken komt Nederland dan uit op een 'normale' bezetting.

Helft ouders wil basisscholen weer open na meivakantie

De helft van de ouders van basisschoolleerlingen wil dat de scholen na de meivakantie, op maandag 4 mei, de lessen hervatten. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1021 ouders met een kind op de basisschool dat nu digitaal onderwijs volgt.

Bijna de helft van de ouders denkt dat hun kinderen zich nu niet zo prettig voelen thuis. Ze missen hun vriendjes en de juf of meester en je echt concentreren op het digitale onderwijs vinden ze moeilijk. Nu de scholen al een maand dicht zijn vinden veel ouders het zwaar worden om te helpen bij het thuisonderwijs, zeker als ze daarbij ook nog thuis moeten werken.

Minister doet 'moreel appel' op verhuurders tijdens coronacrisis

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) doet een 'moreel appel' op verhuurders van woningen. Ze roept verhuurders op coulant om te gaan met huurverhogingen en in ieder geval rekening te houden met huurders die in financieel zwaar weer terechtkomen. De minister zei tijdens een overleg in de Tweede Kamer dat ze blij was met de aankondiging van een grote speler in de sector om de huren dit jaar te verhogen met de inflatie plus 1 procent in plaats van 2,5 procent. Het gaat om de de Vereniging van InstitutioneleBeleggers in Vastgoed (IVBN). Met haar appel hoopt ze dat alle verhuurders, ook commerciële verhuurders, zich schappelijk opstellen.

PvdA, GroenLinks en SP willen dat er dit jaar een streep gaat doorhuurverhogingen, maar daar wil de minister niet aan. Ze benadrukte geen algemene maatregelen te willen nemen voor alle huurders, omdat corporaties ook aan al hun taken moeten kunnen blijven voldoen. Ze vindt het een betere oplossing dat verhuurders 'in specifieke gevallen afspraken maken met huurders'. Het kabinet sprak eerder met de sector af dat tijdens de coronacrisis geen mensen uit hun huis worden gezet, tenzij er sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast.

Zorgverzekeringen lopen vooruit op betalingsproblemen

Zorgverzekeraars kijken al hoe ze de klanten kunnen helpen die door de coronacrisis moeite krijgen met het betalen van hun premie, een bedrag dat veelal schommelt rond de 100 euro per maand. Met name voor zzp'ers die geen opdrachten meer krijgen, mensen met flexibele contracten die niet worden verlengd en studenten die hun baantje in de horeca kwijt zijn, kan dit een probleem gaan worden.

Bij Het Zilveren Kruis en de andere, kleinere zorgverzekeringen onder de vlag van Achmea zijn samen 4,9 miljoen mensen verzekerd. Het Zilveren Kruis heeft al een 'Team geldzaken rondom corona' in het leven geroepen om met name genoemde groepen bij te staan met persoonlijk advies. Er zijn altijd betalingsregelingen af te spreken, maar nu heeft Het Zilveren Kruis actief aan klanten laten weten dat er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld spreiding, die in een persoonlijk onderhoud kunnen worden besproken.

Dodental coronavirus neemt toe met 189

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is toegenomen tot 3134. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 189 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en. Het werkelijke dodental ligt zeker hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken. Ook geven GGD'en sterfgevallen vaak pas na een of meerdere dagen door. Er zijn de afgelopen 24 uur 188 nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen.

Koning spreekt waardering uit voor studenten die scholieren helpen

Koning Willem-Alexander bedankt samen met ‘corona-initiatief’ Studentenhelpenscholieren.nl de 1500 studenten die scholieren willen helpen. Sinds het sluiten van de scholen hebben honderden scholieren hulp gekregen vanuit een onverwachte hoek. Dit bleef niet onopgemerkt in het Koninklijk Huis.

Een maand geleden richtten Sander Bos, Jaap Koelewijn en Herman van den Berg Studentenhelpenscholieren.nl op. Het online platform koppelt studenten aan middelbare scholieren zodat de scholieren extra aandacht krijgen via online bijles. Het blijkt een schot in de roos: over de laatste weken hebben meer dan 1500 studenten zich aangemeld en er werden zo’n zeshonderd scholieren geholpen.

'Een ongekende prestatie van TU Delft'

Premier Mark Rutte spreekt op Twitter zijn bewondering uit voor de studenten van de TU Delft. Die werkten de afgelopen weken dag en nacht aan de ontwikkeling van een beademingsapparaat dat in noodsituaties ingezet kan worden op de intensive care. Rutte spreekt van 'een ongekende prestatie'.

Kabinet hekelt Amerikaanse actie tegen WHO

Dat de Verenigde Staten midden in de coronapandemie de geldkraan voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dichtdraaien is niet verstandig, vindt het kabinet. De WHO is cruciaal voor de wereldwijde strijd tegen het virus, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

De Amerikaanse president Donald Trump besloot dinsdag om de jaarlijkse bijdrage van zijn land aan de WHO tijdelijk stop te zetten. Hij wrijft de organisatie aan dat die de pandemie niet goed heeft aangepakt.

Jeugdzorg en kinderbescherming zien geen toename in meldingen

Het aantal meldingen over kindermishandeling en andere crisissituaties in gezinnen is de afgelopen weken ongeveer gelijk gebleven. Zowel de Raad voor de Kinderbescherming als Jeugdzorg Nederland ziet geen toename in het aantal meldingen. Hulpverleners zijn wel bezorgd over de situatie, zeker naarmate de coronacrisis langer voortduurt en mensen massaal thuiszitten.

Corona-angst voor stekende insecten is niet nodig

Er is geen enkele aanwijzing dat muggen het coronavirus van mens op mens overdragen. Ook andere stekende insecten lijken niet speciaal gevaarlijk voor de overdracht van het virus. Dat zegt entomoloog Sander Koenraadt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).

Coronacrisis doet Humphrey's Den Haag de das om: restaurant failliet verklaard

Restaurant Humphrey's in Den Haag is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. De verplichte horecasluiting op 15 maart heeft het restaurant aan de Molenstraat de das omgedaan. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. 'Maar het is een gekke tijd, wie wil er nu investeren in horeca?'

Geen Koningsdag, maar Woningsdag: van online bingo tot nationale toost

Geen Koningsdag dit jaar vanwege de coronapandemie, maar Woningsdag. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft woensdag een alternatief programma gepresenteerd voor 27 april. Met een digitale kleedjesmarkt en een nationale toost moet het toch een bijzondere dag worden. Ook lokale Oranjeverenigingen werken aan een alternatief programma.

Website over coronavirus voor Marokkaanse Nederlanders

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) lanceert een website en telefonische hulplijn over het coronavirus voor mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. SMN biedt daarmee naar eigen zeggen 'een laagdrempelig platform voor hulp en advies in deze onzekere tijden'.

Consumentenbond wil actie na klachtenregen luchtvaartvoucher

De Consumentenbond wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in actie komt tegen luchtvaartbedrijven die gedupeerde klanten een voucher aanbieden. De Consumentenbond zegt afgelopen weken 450 klachten over de luchtvaartvouchers te hebben gekregen. Zo zouden sommige aanbieders kosten inhouden op de voucher en betaalde kosten voor bagage en stoelplaatsen achterhouden. Anderen klagen dat tickets niet op een andere naam gezet kunnen worden en sommige aanbieders zouden weigeren consumenten hun geld terug te geven als zij de voucher niet accepteren.

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbetalen lening

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet vanwege de corona maatregelen. Vooral de horeca en retail hebben het zwaar. In de horeca gaat het om zeventien procent, in de retail om zeven procent. Dit blijkt uit interne analyse van online kredietverstrekker BridgeFund.

'Voorkom dat vrouwen dubbel worden geraakt na huiselijk geweld'

Valente, de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, roept overheden op de aanpak van huiselijk geweld een volwaardig onderdeel te maken van de nationale strategie om het coronavirus te bestrijden. De organisatie wil zo voorkomen dat slachtoffers van huiselijk geweld ook nog eens besmet raken met het virus en mogelijk ziek worden.

Topomzet voor supermarkten, vakbond CNV wil 'coronabonus'

Voor supermarkten zijn het gouden tijden. Volgens marktonderzoeker IRI was de omzet van ketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot nu toe dit jaar zo'n 11,4 miljard euro. Dat is bijna een miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vakbond CNV vindt dat de vakkenvullers en caissières - van wie veel gevraagd wordt in deze coronatijd - snel een extraatje mogen krijgen. Bestuurder Jacqueline Twerda denkt aan 500 euro netto per persoon, los van de cao. 'Werknemers in de supermarkt staan in de frontlinie, daar mag ook best wel iets voor terugkomen', zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

SVR vraagt om openstellen kleine campings

Stichting Vrije Recreatie (SVR) oppert om kleine campings, met vijf tot 25 standplaatsen, op korte termijn weer open te laten gaan als de coronavoorschriften ietwat versoepeld zouden worden. Dat schrijft de stichting in een brief aan het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd. 'Kleine campings zijn dusdanig van grootte dat er zeer veilig en gecontroleerd met het sanitairgebouw kan worden omgegaan. Praktisch elke caravan en camper is tegenwoordig uitgerust met een chemisch toilet en wasgelegenheid. Daarvoor hoeft men dus niet naar het toiletgebouw.'

Leidse samenwerking ondersteunt ontwikkeling vaccin tegen coronavirus

De afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de werking onderzoeken van een nieuw experimenteel vaccin tegen het coronavirus. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, de ontwikkelaar van het kandidaat-vaccin. Janssen is onderdeel van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson.

Coronavirus kan wegverkeer nog jaren blijven afremmen

Door alle maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronacrisis onder controle te brengen, neemt het aantal auto's op de weg dit jaar met een tiende tot zelfs een derde af. Afhankelijk van de duur van de crisis kan het wel tot 2025 duren voordat het wegverkeer weer het niveau van 2019 overstijgt. Met die prognoses komt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Duidelijkheid over hervatten reguliere zorg na coronacrisis

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care (ic) ligt, daalt steeds verder. Dat betekent dat ziekenhuizen langzaamaan kunnen nadenken over andere taken, zoals het uitvoeren van uitgestelde operaties en het behandelen van mensen die de afgelopen weken wegbleven uit ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt deze woensdag bekend hoe de hervatting van de reguliere zorg eruit gaat zien.

Advocaten verwachten flinke stijging aantal echtscheidingen

De coronacrisis gaat een grote piek in het aantal echtscheidingen veroorzaken, mogelijk wel tienduizend meer dan normaal. Dat zegt de vereniging van Familirechtadvocaten vFas aan het AD. vFas ziet nu de eerste extra aanvragen al binnenkomen, maar verwacht de hausse zodra de maatregelen versoepeld worden. 'Want je kunt nu wel tegen je partner zeggen dat je niet meer verder wil, maar waar moet je onder deze omstandigheden naartoe?'

Crisisberaad over stand van zaken coronavirus

De meest betrokken ministers komen woensdag aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zal vooral een informerend karakter hebben. Over eventuele verlenging van de huidige maatregelen die tot 28 april lopen wordt volgende week pas besloten.

'Kabinet negeerde jarenlang adviezen over pandemie-aanpak'

De Nederlandse regering heeft sinds de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 in drie opeenvolgende adviezen de raad gekregen kennis en kunde over pandemieën te bundelen en internationale samenwerking te zoeken. Maar actie bleef uit, blijkt uit een reconstructie van Trouw. Het gevolg van het uitblijven van zo’n samenwerking is dat landen overvallen werden door het nieuwe coronavirus en er geen gemeenschappelijk beleid is.

Vlucht met Nederlanders onderweg vanuit Saudi-Arabië

Een vlucht met zeventig gestrande Nederlanders is dinsdag rond middernacht vertrokken uit de Saudische hoofdstad Riyad. Aan boord zitten in totaal 270 passagiers met zeventien verschillende nationaliteiten. Het toestel maakt een tussenstop in Rome en wordt woensdagochtend op Schiphol verwacht.