'Goed dat er alsnog aandacht aan wordt gegeven', geniet van het bloemencorso op TV West

'Het is natuurlijk ontzettend zuur dat het bloemencorso dit jaar niet rijdt, maar het is overmacht. Er zijn veel ergere dingen, al heerst bij de 1.500 vrijwilligers natuurlijk wel enorme teleurstelling', zegt voorzitter Willem Heemskerk. 'Daarom is het zo belangrijk en goed dat er alsnog aandacht aan wordt gegeven dit jaar. Dat mensen toch nog kunnen genieten van de mooie bloemen en praalwagens.'

Want om dit jaar toch te kunnen genieten van de schitterende bloemenkunstwerken, herhaalt Omroep West het bloemencorso uit 2018, de 71ste editie. Het thema van de veertig kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem was dat jaar cultuur.

'We gaan er weer vol voor'

Ondanks de afgelasting dit jaar, is Heemskerk ervan overtuigd dat ze volgend jaar weer gewoon rijden. 'Het is nog veel te vroeg om te zeggen hoe het qua financiën zit nu we dit jaar niet rijden. Maar we gaan er volgend jaar weer vol voor. We hebben een jaar langer de tijd voor de voorbereidingen, dus hopelijk kunnen we wel extra uitpakken in 2021.'

Het bloemencorso in de Bollenstreek is het enige corso-evenement dat zich afspeelt in het voorjaar. Het is ook het enige corso dat wordt opgebouwd met bolbloemen zoals hyacinten, tulpen en narcissen. Het bloemencorso wordt dan ook wel het gezicht van de lente genoemd, want geen corso kan zich meten met de unieke lentekleuren en geuren van het bloemencorso.

Nu door de coronamaatregelen de parken in de regio hun deuren hebben moeten sluiten en evenementen niet doorgaan, brengt Omroep West in 'Eruit op de Buis' de prachtige parken in interessante evenementen uit de regio bij jou thuis op de buis. Woensdag 15 april word je vermaakt met het bloemencorso in de Bollenstreek uit 2018. Het programma 'Eruit op de buis' zie je woensdag 15 april op TV West om 17.00 uur, met een herhaling op ieder heel uur.

