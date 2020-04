Coronavirus: rond 1 mei normale ic-bezetting, LUMC leidt onderzoek corona bij kinderen

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Premier Mark Rutte kon woensdag in de wekelijkse persconferentie nog niet aangeven of de maatregelen vanaf 28 april versoepeld kunnen worden. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal mensen dat vorige maand hun baan is verloren het hoogste is in zes jaar tijd. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Kabinet trekt 650 miljoen euro uit voor steun aan de agrarische sector, waaronder de sierteelt

Premier Rutte: 'De normale samenleving zoals we die hadden, zie ik zo snel niet terugkeren'

Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen

Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus staat in Nederland op 3134

LUMC leidt onderzoek naar corona bij kinderen

Kinderartsen zijn onder leiding van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden begonnen naar een onderzoek naar het verloop en de behandeling van kinderen met het coronavirus. Het kinderziekenhuis van het LUMC hoopt met het onderzoek te leren hoe het komt dat het virus bij kinderen milder lijkt te verlopen dan bij volwassenen.

'Het is onduidelijk of sommige kinderen die al een andere ziekte hebben kwetsbaar zijn en wat de beste behandeling is. Daarom hebben we deze studie opgezet', legt hoofdonderzoeker Emmeline Buddingh van het Willem-Alexander Ziekenhuis uit. De onderzoekers werken samen met een taskforce van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

'Versoepel regels voor bezoek aan ic'

Artsen op de intensive care willen dat de bezoekregels aan ernstig zieke coronapatiënten worden versoepeld. In de Volkskrant noemen ze het hartverscheurend dat familieleden soms niet bij het overlijden van hun dierbaren mogen zijn. Bij een verwacht overlijden staan de meeste ic's maar een of twee bezoekers toe, waardoor er harde keuzes gemaakt moeten worden binnen families wie bij het overlijden van een dierbare aanwezig mogen zijn.

Omdat de druk op de ic's aan het afnemen is, pleiten de artsen voor een koers met meer menselijkheid. Dit zou ook het personeel ten goede komen, omdat zij nu het gevoel hebben dat hun zorg onder de maat is. Klinisch ethicus Erwin Kompanje van het Erasmus MC in Rotterdam voorspelt dat veel verpleegkundigen en artsen na de crisis een posttraumatische stressstoornis zullen hebben.

Onderwijsraad: andere invulling zomervakantie

De Onderwijsraad adviseert het kabinet om de zomervakantie anders in te vullen als kinderen na de meivakantie nog niet naar school kunnen. Volgens het adviesorgaan zou de vakantie naar voren gehaald kunnen worden of ingekort. De Onderwijsraad is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Op die manier zouden leerachterstanden zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad legt uit: 'Het onderwijs maakt ongekende tijden door, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan.'

De Onderwijsraad maakt zich verder zorgen om de opvang van kinderen in onveilige situaties. 'De raad beveelt de minister om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen toch op te vangen.'

Samen Haags: online festival om meivakantie te starten

Haagse ondernemers organiseren op zaterdag 25 april een online festival om de meivakantie af te trappen. Tijdens 'Samen Haags' is het mogelijk om diverse workshops en activiteiten te doen, maar ook kunnen er diverse voorstellingen worden bekeken. Alle evenementen worden georganiseerd door ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. Deelname is gratis, maar het is mogelijk om na afloop een donatie te doen aan de organisator. Het volledige programma is te vinden op samen-haags.nl.

Duizenden mensen baan kwijt door coronacrisis

Het aantal mensen zonder baan is in maart met 17.000 gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst sinds 2014 dat het aantal werkenden met 17.000 in een maand afnam. Het UWV registreerde eind maart in totaal 250.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er 10.000 meer dan in februari.

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen trekt normaal liever geen grote conclusies op basis van cijfers over slechts één maand. Maar dit keer is volgens hem sprake van een hele duidelijke ontwikkeling. Vooral mensen jonger dan 25 jaar namen vorige maand hun toevlucht tot de WW. In de horeca, uitzendbranche en cultuursector waren wat betreft de nieuwe uitkeringsaanvragen de sterkste toenames te zien.

Experts verwachten rond 1 mei normale ic-bezetting

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) verwachten dat de bezetting op de intensive care rond 1 mei weer normaal is. Het aantal patiënten dat met het coronavirus op de ic ligt zou dan zijn afgenomen tot ongeveer zevenhonderd. Samen met de reguliere zorg zouden er dan 1200 bedden bezet zijn.

Een van de voorwaarden van de regering voor versoepeling van de maatregelen is dat de ziekenhuizen een eventuele groei aan besmettingen aan zou kunnen. Nederland heeft op dit moment 2400 bedden op de intensive care. Het aantal mensen op de ic neemt de laatste dagen langzaam af. Woensdag lagen er 1224 mensen met het virus op de ic, 24 minder dan de dag ervoor. Het OMT gaat er vanuit dat deze daling de komende weken doorzet.

Corona in verpleeghuizen: vertel ons jouw verhaal

650 miljoen voor steun aan agrarische sector

Het kabinet trekt 650 miljoen euro uit om de sierteelt, bepaalde delen van de tuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen in verband met de coronacrisis. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de sierteelt en de voedingstuinbouw is 600 miljoen beschikbaar. Omdat deze sectoren met forse omzetdalingen te kampen hebben, gaat de overheid ze daarin tegemoetkomen. Zeventig procent van de geleden omzetschade wordt door de overheid opgevangen, de overige 30 procent is voor de ondernemers.

Door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden kunnen telers van fritesaardappelen een groot deel van hun productie niet kwijt. Voor de steun aan hen is 50 miljoen euro beschikbaar. Zij worden gecompenseerd voor de aardappelen die ze nog in de opslag hebben, en die niet meer tot frites kunnen worden verwerkt. Ze krijgen 40 procent van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020.

De agrarische sector komt ook in aanmerking voor de eerdere, algemene noodmaatregelen van het kabinet, maar dat is volgens Schouten niet afdoende. 'We hebben hier te maken met bedrijven die in een unieke positie zitten. Je kunt groeiende gewassen niet stoppen. Daarnaast hebben de bedrijven te maken met producten die niet lang houdbaar zijn en die niet of moeilijk verwerkt kunnen worden. En er zijn bedrijven die juist in de maanden maart, april en mei een piekomzet draaien. Met deze regelingen stellen we veel bedrijven in staat de grootste klappen op te vangen.'

Boeren en tuinders blij met extra crisisverlichting

Boeren en tuinders zijn blij met de extra maatregelen die zijn aangekondigd om agrarische ondernemers door de crisis te loodsen. Dat meldde LTO Nederland in een reactie op het kabinetsplan om 650 miljoen euro uit extra uit te trekken om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen. LTO-voorman Marc Calon stelt dat grote groepen boeren en tuinders geen kant op kunnen met hun producten. 'Het is vaak niet mogelijk om de bloemen, planten en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden op te slaan. De sector staat dus voor een unieke uitdaging, en de algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet altijd een oplossing.'

Volgens LTO blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zon omvang zijn, dat deze ondanks de extra steun nog niet zijn opgelost. De organisatie sprak in een eerdere raming van een te verwachten schade voor boeren en tuinders op de middellange termijn van mogelijk 5 miljard euro.

Rutte loopt niet vooruit op maatregelen na 28 april

Premier Mark Rutte heeft woensdagavond in een persconferentie gezegd dat er nog niet is besloten op welke manier de coronamaatregelen worden voortgezet na 28 april. Mogelijk kunnen de strenge coronamaatregelen vanaf eind deze maand iets soepeler worden. Maar - als dat al mogelijk is - dan zal het beperkt zijn, zei Rutte. Hij temperde de verwachtingen dat alles na 28 april weer 'normaal' zal zijn.

'De normale samenleving zoals we die hadden, zie ik zo snel niet terugkeren. Het kan ook zijn dat we het hele pakket verder verlengen.' Rutte benadrukte nogmaals dat hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op een versoepeling 'stap voor stap'. Volgende week dinsdag maakt Rutte bekend hoe de maatregelen er na 28 april uit zien.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

