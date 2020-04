Coronavirus: 'Ga tien minuten naar het park en vertrek dan weer'

De belangrijkste punten van dit moment:

Het dodental is sinds vrijdagmiddag met 144 gestegen naar 3459.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen.

In week van 6 april zijn er 2000 mensen meer overleden dan in een gemiddelde week.

Gebruik van corona-app wordt niet verplicht

Het kabinet stelt de toekomstige corona-app niet verplicht. Mensen kunnen die app vrijwillig op hun mobiele telefoon downloaden, zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Het is de bedoeling dat de nieuwe app mensen waarschuwt als zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen dan uit voorzorg twee weken in quarantaine gaan.

Dit weekend wordt een keuze gemaakt uit zeven aanbieders van de apps. Rutte zei dat er een hoop te doen is om de apps. Maar 'het is geen hobby van mij en minister Hugo de Jonge om apps te ontwikkelen. Het lijkt nu net of wij morgen willen weten waar iedereen is, nou liever niet.' Rutte benadrukte dat de app een praktische manier is om het bronnen- en contactonderzoek van de GGD'en te ondersteunen.

Belangrijk volgens Rutte is dat de privacy van de gebruikers niet wordt geschaad, dat het vrijwillig is, tijdelijk en transparant. Zo mogen gegevens niet herleidbaar zijn naar individuen en mogen er zo min mogelijk gegevens worden verzameld. Ook mag op geen enkele wijze opslag zijn van informatie over het verplaatsingsgedrag, tijdstip, locatie of sociale netwerken van die persoon.

Premier roept moslims op iftar thuis te nuttigen

Moslims moeten het breken van het vasten tijdens de ramadan thuis doen. Die oproep deed premier Mark Rutte. De islamitische vastenmaand begint volgende week. De iftar, de maaltijd waarmee het vasten 's avonds wordt gebroken, wordt vaak met veel mensen genuttigd. Maar vanwege het coronavirus is dat niet wenselijk.

'Ik vraag alle moslims in Nederland om ook dit moment van de dag thuis met het gezin door te brengen. Het is echt van groot belang. Hoe moeilijk het ook is, houd je ook tijdens de ramadan aan de voorschriften.' Veel moskeeën en maatschappelijke organisaties van moslims zijn volgens de premier al druk bezig om mensen hierop te wijzen. 'Dat waardeer ik zeer.'

Burgemeesters: verbied evenementen tot 1 september

Evenementen zoals festivals en voetbalwedstrijden zouden vanwege de coronacrisis tot ten minste 1 september verboden moeten worden. Dat is de oproep van een aantal burgemeesters aan het kabinet.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bevestigde de oproep vrijdag na de ministerraad, maar benadrukte dat een eventuele beslissing over het huidige verbod volgende week wordt genomen. Voor zogenoemde vergunningsplichtige evenementen geldt momenteel een verbod tot 1 juni.

Nog 1235 coronapatiënten op de intensive care

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Het zijn er nu 1235, dus 23 minder dan donderdag. Daarvan liggen 1183 mensen in Nederland en 52 in Duitsland. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag bekendgemaakt. Slechts zes mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's.

Het aantal ic-patiënten gaat in een gestaag tempo omlaag, maar de daling versnelt nog niet, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens Kuipers komen elke dag twintig nieuwe patiënten op de intensive care, terwijl er dagelijks veertig mensen de ic verlaten.

Grapperhaus: ga tien minuten naar het park en vertrek dan weer

Justitieminister Ferd Grapperhaus roept mensen die dit weekend naar het park willen daar ook na tien minuten weer weg te gaan, om ruimte te maken voor andere mensen. 'Je maakt een wandelingetje, gaat tien minuten in het park. Ga dan weer, dan kunnen ook anderen het park in', zegt de minister.

Grapperhaus begrijpt heel goed dat het vooral voor jongeren moeilijk is in deze tijd. 'Toen ik 18, 20 was had ik ook de drang om te willen bewegen, naar buiten te gaan, om te laten zien wie je bent.' De minister spreekt met het team van experts dat het kabinet adviseert over manieren om bijvoorbeeld drukke locaties onder controle te houden. Lokale bestuurders zagen zich de afgelopen weken al genoodzaakt de toegang tot parken te beperken en parkeerplaatsen van bijvoorbeeld stranden te sluiten, omdat het op die plekken te druk werd.

Officieel dodental coronavirus stijgt met 144

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3459. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 144 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's.

Het RIVM registreerde 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 9456 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 1235 naar 30.449.

Extra CT-scan voor HMC Westeinde

Het HMC Westeinde krijgt de komende drie maanden een extra CT-scan. Hiermee kan het ziekenhuis zowel coronapatiënten als patiënten met acute klachten sneller helpen.

Ombudsman: overheid moet burger beter informeren

Niet iedereen kan alle veranderingen in het dagelijks leven goed volgen. Dat zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Hij vraagt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken hier op te letten. Volgens de ombudsman hebben burgers vragen over de bereikbaarheid van de overheid. Ook is er soms onduidelijkheid over de maatregelen en kan de communicatie door (lokale) overheden beter.

'Ik doe mijn oproep nu, omdat er over wordt gedacht hoe het dagelijks leven weer op gang kan komen', vertelt Van Zutphen. 'Aandacht voor de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie die op verschillende plekken wordt aangeboden is dan essentieel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarin een coördinerende rol.'

Minister: mijd geen thuiszorg uit angst voor coronavirus

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begrijpt dat mensen die thuiszorg nodig hebben, soms bang zijn dat de wijkverpleegkundige hen kan besmetten met het nieuwe coronavirus. Maar hij roept hen op om vertrouwen te hebben in de beroepsgroep en geen zorg te mijden.

'Reken er nou op dat die wijkverpleegkundige gewoon weet wat ze doet, dat ze zich houdt aan de richtlijnen, en maak gewoon gebruik van de zorg die je nodig hebt', aldus de bewindsman. Hij reageert daarmee op een onderzoek van de Patiëntenfederatie, die meldt dat veel mensen door de coronacrisis niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Veel recreatiegebieden opnieuw hele weekend afgezet

Veel gemeenten in de regio nemen maatregelen om grote drukte komend weekend te voorkomen. Ondanks dat de bloementelers zelf al maatregelen hebben genomen is de Bollenstreek opnieuw maar beperkt toegankelijk. Toegangswegen worden afgezet voor gemotoriseerd verkeer en sportfietsers. Noordwijk gaat alle gemeentelijke parkeerterreinen afsluiten en sluit de weg naar het strand af. In Reeuwijk worden de parkeerplaatsen rond de surfplas afgesloten.

De Veiligheidsregio Haaglanden had donderdag al laten weten dat het komend weekend dezelfde maatregelen hanteert als vorig weekend. De parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden in de Veiligheidsregio Haaglanden zijn ook komend weekend afgesloten. Plaatsvervangend voorzitter Remkes: 'Ik begrijp dat mensen verlangen naar meer bewegingsvrijheid maar iedereen die de cijfers ziet hier in de buurt, in het land en op ons continent begrijpt dat het gewoon nog niet kan.'

Autoriteit Persoonsgegevens toetst zeven corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat zeven mogelijke corona-apps beoordelen die het kabinet overweegt. Bij verwerking van persoonsgegevens waarbij er een hoog risico is op de inbreuk op de privacy dan moet de AP geraadpleegd worden voordat de verwerking mag beginnen.

Het kabinet wil bij de bestrijding van het coronavirus gebruik gaan maken van apps. Dit weekend wordt bekendgemaakt om welke apps het gaat. De AP gaat van zeven mogelijke apps kijken of de opzet voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maandag zal de privacywaakhond haar bevindingen publiceren.

'Soepelere bezoekregelingen voor mensen met autisme'

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vraagt het ministerie van VWS om soepelere bezoekregelingen voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking die in een zorginstelling leven. Hun situatie is op dit moment uiterst kwetsbaar. 'En de zorgen van hun naasten groot.' De vertrouwde structuur is weggevallen. Ze hebben hun familie al weken niet gezien.

De NVA kreeg in een paar dagen driehonderd reacties op een enquête. Daar uit blijkt dat naasten een toename van angst, depressie, eenzaamheid, stress, zelfverminking en agressie constateren. De vereniging wil ook voor zowel bewoners als zorgprofessionals van de instellingen 'eindelijk voldoende beschermingsmaterialen en coronatesten'.

Tweeduizend mensen meer overleden dan in gemiddelde week

In de week van 6 tot en met 12 april zijn ongeveer vijfduizend mensen overleden. Dat zijn er ongeveer tweeduizend meer dan er gemiddeld in de eerste tien weken van het jaar zijn overleden. De cijfers van het CBS en het RIVM zijn nog een schatting, omdat door het paasweekend de definitieve cijfers nog op zich laten wachten. Ook in de week van 30 maart tot en met 5 april overleden er ongeveer tweeduizend meer Nederlanders dan gemiddeld.

Het hogere sterftecijfer is een betere indicatie van hoeveel mensen in Nederland aan het coronavirus zijn overleden dan de dagelijkse cijfers van het RIVM. In die cijfers worden alleen mensen opgenomen van wie bevestigd is dat ze het coronavirus hebben. Mochten mensen symptomen van corona hebben, maar niet zijn getest voor ze komen te overlijden, dan worden ze door het RIVM niet meegenomen.

Tijdelijke oplossing voor verlopen theorie-examens bij CBR

Mensen die door het coronavirus geen rijexamen kunnen doen hoeven niet bang te zijn dat hun theoriecertificaat verloopt. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft tijdelijke maatregelen afgekondigd om deze mensen tegemoet te komen. Alle theorie-examens die tussen 16 maart en 1 juni vervallen of vervallen zijn blijven in ieder geval geldig tot 1 december.

Hetzelfde geldt ook voor rij- en vaarbewijzen die in deze periode zijn verlopen. Deze blijven geldig tot 1 december. Omdat sommige verzekeringen gekoppeld zijn aan het rij- of vaarbewijs heeft het ministerie met het Verbond van Verzekeraars afgesproken dat transporteurs en binnenvaartschippers ook met een verlopen bewijs verzekerd blijven. Het ministerie wil met deze maatregelen er voor zorgen dat de transportsector niet stil komt te vallen.

'Coronacrisis is een drama voor de topsport in Den Haag'

De coronacrisis is een drama voor topsporters en het Haagse topsportbeleid. Dat zegt wethouder Hilbert Bredemeijer in een brief die hij heeft gestuurd naar alle topsporters van Den Haag. De Haagse wethouder vindt het positief dat veel sporters in deze crisistijd proberen anderen te motiveren door online bewegingstips te geven. Dat vervult hem 'met trots'. Diverse topsportevenementen in Den Haag zijn al afgelast, zoals de Special Olympics en de Invictus Games. 'We hopen nu dat het volgend jaar allemaal wel door kan gaan.'

Hillegom steunt stichtingen en verenigingen met vier ton

De gemeente Hillegom trekt 400.000 euro uit om stichtingen en verenigingen door de coronacrisis te helpen. Dat heeft de gemeenteraad van het dorp donderdagavond unaniem bepaald, zo meldt mediapartner BO. Wethouder De Jong liet weten dat stichtingen en verenigingen met acute liquiditeitsproblemen bij de gemeente aan kunnen kloppen voor een krediet. In principe is er sprake van een lening, maar de gemeente zal geen eisen stellen aan de terugbetaling. 'Als het terugbetalen echt onmogelijk is, dan zullen we het wellicht moeten afboeken.'

Haagse vastgoedeigenaar vraagt faillissement Hunkemöller aan

De Haagse ondernemer Gerard Paagman heeft het faillissement van Hunkemöller aangevraagd. De winkelketen wil door de coronacrisis de huur voor haar winkels niet betalen. Paagman, eigenaar van het pand waarin de winkel aan de Frederik Hendriklaan is gevestigd, is boos dat Hunkemöller die beslissing zonder overleg heeft genomen. Daarom heeft hij de rechtbank verzocht om Hunkemöller failliet te verklaren. Ook eist hij dat de winkel in zijn pand wordt ontruimd. Beide zaken dienen op 7 mei.

Twaalf boetes voor overtredingen noodverordening Nieuwerkerk

De politie heeft donderdagavond in Nieuwerkerk twaalf bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de oplegde maatregelen rond het coronavirus. Op meerdere plaatsen werden overtredingen geconstateerd. De politie roept ouders op om het gesprek aan te gaan met hun kinderen, zodat ook zij zich aan de regels gaan houden. De agenten hopen op die manier minder boetes uit te hoeven schrijven.

Coronamonitor Zuid-Holland: 'De echte klap moet nog komen'

De economie in Zuid-Holland wordt hard geraakt door de coronacrisis. Maar het dieptepunt is nog niet bereikt. 'De echte klap moet nog komen', zo staat in de coronamonitor die vrijdag voor de derde keer verschijnt. In de monitor beschrijven verschillende partijen, waaronder de provincie, de verwachtingen van de impact van de crisis op de economie. 'Als deze crisis echt lang duurt, worden de problemen heel groot', zegt auteur Jan Jacob Vogelaar.

Zeventig initiatieven vaccin

Wereldwijd zijn er zeventig hoopvolle initiatieven om tot een vaccin tegen het coronavirus te komen. Dat zegt minister Hugo de Jonge. Volgens hem is internationale samenwerking hierbij cruciaal. Nederland investeert daarom 50 miljoen euro in de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Deze organisatie gaat wereldwijd de ontwikkeling van vaccins coördineren.

Kamer wil productie vaccins en medicijnen in Nederland

De Tweede Kamer wil dat de productie van vaccins, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal in Nederland gebeurt. Dat besloot de Kamer naar aanleiding van een motie van de SP en het CDA. Op die manier wil de kamer voor meer zekerheid zorgen over de productie van die middelen op de korte en lange termijn.

De afgelopen jaren vond de productie van geneesmiddelen en beschermingsmateriaal veelal plaats in China. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen laat de huidige crisis zien 'dat we dit soort belangrijke industrieën in Nederland moeten hebben.' Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was het daarmee eens.

Kabinet hoopt snel meer helderheid te geven over evenementen

Het kabinet hoopt volgende week meer informatie te kunnen geven over evenementen die nu tot 1 juni verboden zijn. Dat zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

Volgende week dinsdag, op 21 april, maakt het kabinet duidelijk wat de plannen zijn voor de sluiting van scholen en horeca. De premier waarschuwt dat men niet te optimistisch moeten worden. Versoepeling van de maatregelen zit er voorlopig niet in, merkte hij op.

ROC maakt mondkapjes voor Reinier de Graaf ziekenhuis

De school voor mode van het ROC Mondriaan heeft zich volledig gestort op het produceren van mondkapjes voor het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De school heeft voor dat doeleinde een heuze mondkapjesfabriek opgezet. In samenwerking met chemiebedrijf DSM en de TU Delft produceert de fabriek sinds drie weken duizenden mondkapjes voor ziekenhuizen. De kapjes voldoen aan de veiligheidseisen van het ziekenhuis, maar zullen niet op de intensive care worden gebruikt. De mondkapjes komen op verschillende andere afdelingen terecht.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

