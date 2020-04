Coronavirus: dodental neemt toe met 142, aantal coronapatiënten op ic's gedaald

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 28 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental is sinds vrijdagmiddag met 142 gestegen naar 3601.

Het aantal coronapatiënten op ic's is gedaald met 34

Er zijn 129 nieuwe ziekenhuisopnames.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen.

Aantal coronapatiënten op intensive care gedaald met 34

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu nog 1201, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258. Van de 1201 patiënten liggen er 1149 in Nederlandse ziekenhuizen en 52 in Duitsland. Slechts vier mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's.

Op de intensive care liggen nu 356 mensen met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. 'De gestage verdere daling gaat ziekenhuizen de gelegenheid bieden om zich ook weer te richten op niet-Covid-zorg', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'De beschikbare capaciteit is stabiel.'

Werkgever of winkelier mag niet om gebruik corona-app vragen

Werkgevers, winkeliers en anderen mogen straks niet van hun personeel, klanten of bezoekers eisen dat ze de corona-app gebruiken waaraan het kabinet werkt. Zij mogen de app, die waarschuwt als de gebruiker in de buurt van een coronapatiënt is geweest, net zomin verplichten als de overheid dat doet, zegt het ministerie van Volksgezondheid.

De software voor de mobiele telefoon moet ervoor zorgen dat de stilgevallen samenleving en economie langzamerhand weer op gang kunnen komen. Nederlanders kunnen dan voorzichtig weer naar buiten, tenzij de app ze een seintje geeft dat ze binnen moeten blijven omdat ze mogelijk het virus hebben opgelopen.

De overheid gaat mensen wel 'zoveel mogelijk' aanmoedigen de app te gebruiken, zegt het ministerie. Of het gebruikers bijvoorbeeld wil belonen, is nog niet besloten.

Dodental neemt toe met 142

Het dodental door het coronavirus stijgt met 142 tot 3601. Dat meldt het RIVM zaterdagmiddag. Er zijn 129 nieuwe ziekenhuisopnames.

De cijfers geven niet het werkelijke aantal overledenen weer. Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. Mensen die aan Covid-19 overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Onder de slachtoffers is ook iemand tussen de 15 en 19 jaar. Het is volgens de cijfers van het RIVM voor het eerst dat er in Nederland iemand uit deze leeftijdscategorie is overleden aan de gevolgen van het virus. Hij of zij had wel al onderliggend lijden, aldus het RIVM. Het gaat om een meerderjarig persoon.

Het totaalaantal positief geteste personen op het coronavirus staat nu op 31.589, een stijging van 1140 ten opzichte van vrijdag.

'Ouders verdeeld over wegwerken leerachterstand'

De mei- en zomervakantie mogen volgens een deel van de opvoeders best gebruikt worden om achterstanden op school in te halen, die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De scholen zijn nu ruim een maand dicht. Dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen na 28 april worden. De zomervakantie gebruiken om eventuele leerachterstanden in te halen wordt door sommigen geopperd.

Informatiepunt Ouders&Onderwijs en tv-programma Kassa ondervroegen ouders over dit onderwerp en de meningen zijn verdeeld, zo melden ze.

Zo geeft ruim een derde van de ondervraagden aan dat scholen de mei- en zomervakantie moeten gebruiken om achterstanden weg te werken nu kinderen zo lang niet naar school zijn geweest. Maar een vergelijkbaar aantal is het daarmee oneens. Die is ingevuld door 1859 ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

Gemeenten: druk bij afvalbrengstations

Het is druk bij veel afvalbrengstations, doordat veel mensen thuis aan het opruimen zijn. Onder meer de gemeente Westland en gemeente Gouda waarschuwen om niet massaal naar milieustraten te komen. 'Hierdoor wordt er meer afval aangeboden en is het bij de milieustraten in Monster en Naaldwijk erg druk', aldus Westland.

De gemeenten doen de dringende oproep om waar mogelijk je bezoek uit te stellen. 'Denk er goed over na wat je nu wilt wegbrengen en wat kan wachten.'

RIVM: Pas op met loslaten lockdown

Het coronavirus is zo snel en ongrijpbaar dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder 'strikte voorwaarden' open. Opties hierbij zijn basisscholen eerst, of oefenen in één regio. Dat zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, in een interview met het AD.

Komende week bekijkt het kabinet of en hoe coronamaatregelen kunnen worden teruggeschroefd. Wallinga's prognoses over het virus en de gevolgen ervan vormen een belangrijke bouwsteen voor het kabinetsbeleid. De rekenmeester waarschuwt: wees voorzichtig met versoepelen nu de coronapiek voorbij lijkt, ook op school. 'Zomaar even de scholen opendoen, kan niet. Als je al aan openen denkt, zal het onder strikte voorwaarden moeten. Je kunt eerst even kijken hoe het in Denemarken loopt. Of denk aan klassen splitsen, of eerst de lagere scholen openen, of in één regio beginnen. Het brengen en ophalen kan op een andere manier.'

Wederom een mooi weekend, maar oproep blijft: blijf binnen.

Het wordt dit weekeinde weer mooi lenteweer en dat nodigt opnieuw uit om er op uit te trekken. Het kabinet heeft iedereen echter wederom op het hart gedrukt thuis te blijven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Premier Mark Rutte complimenteerde eerder deze week iedereen die tijdens het afgelopen paasweekeinde netjes binnen was gebleven ondanks het lekkere weer. 'Alleen op die manier houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle', zei de premier. Zijn belangrijkste boodschap is en blijft: hou vol.

Op meerder plaatsen zijn ook dit weekeind de inmiddels bekende maatregelen van kracht. Parkeerplekken zijn afgesloten, handhavers worden ingezet als er zaken uit de hand lopen en de maatregelen worden weer overal zichtbaar gecommuniceerd: Loop anderhalve meter uit elkaar, sport alleen en rij niet met fietsen en motoren in groepen. En als je naar buiten wilt: doe dat dan beperkt en in de eigen omgeving.

Experts uiten kritiek op selectieprocedure voor corona-apps

IT-experts die de voorstellen voor corona-apps voor het kabinet hebben bekeken, hebben in een brief forse kritiek geuit op de selectieprocedure waarmee de apps zijn beoordeeld. Negen van hen zeggen in de brief dat er onder de zeven voorstellen die dit weekend verder meedingen naar de opdracht van de overheid, apps zitten die door meerdere groepen experts zijn afgekeurd.

De experts roepen het ministerie op de werkwijze te herzien. 'Wij kunnen ons daarom vanuit onze professionele integriteit niet verbinden aan de uitkomsten', zeggen ze. 'Wij sluiten ons aan bij de oproep van Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten alsmede de eerdere oproep van meer dan 140 wetenschappers om terug te gaan naar de tekentafel.'

Privacyorganisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten hadden eerder al gezegd niets te zien in het gebruik van apps om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Presentaties speciale apps om coronavirus te bestrijden van start

Zeven geselecteerde teams presenteren dit weekend hun voorstellen voor zogenoemde corona-apps. De bedrijven en non-profitorganisaties met plannen om het bron-en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken, worden daarna bevraagd door een groep deskundigen. De app moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zeven 'finalisten' zijn geselecteerd uit honderden geïnteresseerden.

De 'appathon' die zaterdag en zondag wordt georganiseerd, is door iedereen online te volgen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt ook het advies van het publiek mee te willen nemen in de beoordeling van de apps. Na de feedback op de presentaties die zaterdag worden gehouden, zal de dag worden afgesloten met nieuwe presentaties. De app-ontwikkelaars zullen in de nacht door moeten werken om zondag met verbeteringen te komen. Op zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met einddemonstraties van de teams. Later in de week moet duidelijk worden hoe de apps er precies uit gaan zien.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

