Coronavirus: dodental stijgt met 83 naar 3.684, 110 nieuwe ziekenhuisopnames

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental staat sinds zondagmiddag op 3.684

Aantal coronapatiënten op IC onder de 1200

In Katwijk zijn sinds zaterdagavond 39 waarschuwingen uitgedeeld vanwege het overtreden van de noodverordening

Wil je teruglezen welk nieuws er zaterdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Aantal coronapatiënten op de intensive care onder de 1200

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 1200. Het zijn er nu nog 1176, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 minder dan zaterdag. Vrijdag stond de teller nog op 1235.

Dodental naar 3684

Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is gestegen naar 3.684. Dat maakt het RIVM zondagmiddag bekend. Het dodental is daarmee met 83 gestegen ten opzichte van zaterdag. In totaal zijn er 110 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. 32.655 Nederlanders hebben tot nu toe positief getest op het coronavirus.

De cijfers geven niet het werkelijke aantal overledenen weer. Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. Mensen die aan Covid-19 overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Crisisoverleg in tuin Catshuis

Op het Catshuis in Den Haag wordt zondag net als vorige week crisisberaad gevoerd over de coronacrisis. In de tuin van het Catshuis bespreken RIVM-directeur Jaap van Dissel en premier Rutte vermoedelijk de mogelijkheden om de coronaregels te versoepelen na 28 april.

Jaap van Dissel (links) in overleg met Mark Rutte (uiterst rechts) in de tuin van het Catshuis | Foto: ANP

39 waarschuwingen in Katwijk

De politie Katwijk heeft sinds zaterdagavond 39 waarschuwingen gegeven vanwege het overtreden van de noodverordening in de gemeente Katwijk. 'Wees gewaarschuwd, wij treden op! Het is geen garantie dat je wordt gewaarschuwd', aldus de politie op Twitter.

'Coronamaatregelen niet te vergelijken met Tweede Wereldoorlog'

Vanwege het coronavirus zijn 'ongekende en ingrijpende maatregelen' genomen, waardoor 'onze bewegingsvrijheid ernstig is beperkt. We hebben niet meer de vrijheid om te gaan en staan waar we willen'. Maar een vergelijking met de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat niet op, want alle coronamaatregelen zijn wel democratisch tot stand gekomen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) zondag gezegd tijdens de herdenking van de bevrijding van Kamp Amersfoort.

Het is zondag precies 75 jaar geleden dat de Duitsers het kamp overdroegen aan het Rode Kruis. In kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 35.000 Nederlanders gevangen.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

Klik verder om de kaart te openen vanuit de app.

Opnieuw oproep: blijf thuis

Opnieuw wordt er opgeroepen om ondanks het mooie lenteweer van zondag thuis te blijven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk benadrukt om rond het middaguur het plassengebied te mijden. 'Rondje hardlopen of fietsen? Ga alleen, houd 1,5 meter afstand', schrijft de gemeente op Twitter. De gemeente Leiden noemt het 'echt geen goed idee' om naar het strand of de duinen te gaan.

Afgelopen zaterdag bleef het relatief rustig in de natuur. Dat zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Parkeerplaatsen bij natuurgebieden waren maar voor de helft gevuld. De organisatie zag wel veel stedelingen erop uit trekken met de fiets. Maar daarbij werden de geldende regels wel goed in acht genomen, zei ze.

Wel constateert Staatsbosbeheer dat steeds meer jongeren de natuur opzoeken en daar dan ook samenscholen. 'Wij vermoeden dat ze samen de natuur opzoeken om bij te kletsen en te chillen. Waarschijnlijk zijn ze op zoek naar een plek waar dat nog kan, omdat ze eerder al uit bijvoorbeeld parken geweerd zijn.'

Datalek in mogelijke corona-app

Bij een van de mogelijke corona-apps, COVID19 Alert, is een datalek gevonden. Tijdens het beschikbaar stellen van de zogeheten broncode is een bestand meegekopieerd met zo'n honderd tot tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden, bevestigt een van de makers een bericht hierover bij RTL Nieuws.

De gegevens zijn afkomstig uit een ander project en zijn volgens hem vanwege de druk om de code snel openbaar te maken, per ongeluk niet verwijderd terwijl dat wel had gemoeten. 'Een menselijke fout. Dat is niet goed, maar we hadden een half uur de tijd om de code online te zetten.'

Dit weekend is er een zogenoemde online 'appathon', waarbij de ontwikkelaars van zeven mogelijke corona-apps hun product presenteren. De app moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Arts uit Noordwijk viral op social media

De Noordwijkse dokter Emile Schippers van het HagaZiekenhuis behoort tot de 33 wetenschappers die het kompas vormen waarop het kabinet in de crisis vaart. Zijn videocollege over corona heeft op Facebook inmiddels meer dan één miljoen views. Omroep West sprak de arts over de impact van het virus op zijn werk en leven.

Voorzitter Veiligheidsberaad: versoepel coronamaatregelen voor jongeren na 28 april

Het zou goed zijn om de coronamaatregelen voor jongeren na 28 april te versoepelen. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.

'Voor jongeren wordt het met de dag moeilijker om zich aan de regels te houden. Die moeten nu al vijf weken thuis blijven. Dat is voor de komende weken niet houdbaar', stelt Bruls. 'Dat pleit ervoor om voor de jongeren wel de eerste stapjes te doen. Hoe ver dat moet gaan, is een andere discussie, die laat ik bij het kabinet. De rode draad is dat de samenleving goed meedoet, maar de handhaving bij de jongeren is veruit het lastigste.'

Als de cijfers over het aantal besmettingen zich gunstig blijven ontwikkelen, zou de versoepeling volgens Bruls langzaam in moeten gaan na 28 april. 'Maar we moeten reëel zijn, op 28 april gaan we echt niet massaal weer naar buiten.' Wat voor gevolgen zo'n versoepeling heeft voor het onderwijs, is aan het kabinet om te besluiten', aldus Bruls. 'Maar dat we na de meivakantie weer wat moeten gaan doen, dat is wel een veelgehoord geluid.'

Aantal coronapatiënten op intensive care gedaald met 34

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu nog 1201, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258. Van de 1201 patiënten liggen er 1149 in Nederlandse ziekenhuizen en 52 in Duitsland. Slechts vier mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's.

Op de intensive care liggen nu 356 mensen met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. 'De gestage verdere daling gaat ziekenhuizen de gelegenheid bieden om zich ook weer te richten op niet-Covid-zorg', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'De beschikbare capaciteit is stabiel.'