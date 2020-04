Niet samen door corona: Ko mist zijn demente vrouw die in verpleeghuis woont

'Mijn vrouw en ik hebben een close huwelijk', vertelt Ko. 'Kijk, ik ging voor mijn werk weleens weg en mijn vrouw ging weleens met een club mensen naar Londen of zo maar dat was altijd minder dan een week. We zijn nooit langer dan een week uit elkaar geweest.'

En dus is het voor hen vreselijk wennen om elkaar nu al ruim een maand niet te zien. 'Mijn vrouw gaat toch wel versneld achteruit', vertelt Ko. 'Nou, als deze situatie tot het eind van het jaar gaat duren, zoals voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei...'

'Ze hebben hier de tijd niet voor'

'Bij iemand met alzheimer gaat de gezondheidssituatie op en neer, maar uiteindelijk gaat het achteruit', legt Ko uit. 'Voor de coronacrisis was ik elke dag twee of drie uur bij haar. Dan was ik actief met haar bezig. Dat kunnen zorgmedewerkers natuurlijk niet, die hebben daar de tijd niet voor. Het is verder prima in het verpleeghuis, hoor. De zorg is er heel goed. Met veel liefde en deskundigheid, maar zij hebben er daar de tijd niet voor. Dus dat mist ze, mijn activerende rol, zal ik maar zeggen. En ook mijn nabijheid, natuurlijk. Die is er nu niet meer. '

Beeldbellen is een alternatief. 'Mijn vrouw ziet niets, maar dan zie ik háár wel. Een keer zei ze nee en liep ze weg, maar een andere keer merkte ik dat ze toch reageerde op mijn stem. Dus dat is iets. Maar dat vervangt niet de nabijheid. Kijk, mijn vrouw gaat langzaam achteruit. Dat proces wil je zien en meemaken. Het is wel een negatieve ontwikkeling, maar het is net zoiets als een jong kind dat opgroeit. Daar wil je als ouder ook bij zijn. In feite is dit nu min of meer mijn kind. Het is niet meer een volwaardige relatie.'

'Het is allemaal op afstand'

Ko wordt door het personeel van het verpleeghuis goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. 'Ik heb prima contact met een aantal mensen. Natuurlijk met de EVV'er - die is je eerste aanspreekpunt op het gebied van de zorg - en daarnaast heb ik nog mail- of telefonisch contact met mensen in het verpleeghuis. Je hebt rapportages, het elektronisch patiëntendossier kun je volgen... Maar het is allemaal op afstand.'

Ko zou graag zien dat verpleeghuizen individueel zouden mogen beslissen wat er mogelijk is qua bezoek. Nu is er door de overheid besloten dat alle verpleeghuizen geen bezoek mogen ontvangen om zo deze kwetsbare mensen te beschermen tegen het coronavirus. 'Ik zou willen dat je per geval met het verpleeghuis iets kan afspreken. Daar kennen ze tenslotte de mensen.'

Strenger regime

Hij zou er best mee kunnen leven als hem dan een strenger regime opgelegd zou worden. 'Ik leef nu keurig volgens de 'regels van Rutte', maar er zouden aan mij best hogere eisen gesteld mogen worden. Nu kom ik nog weleens in een winkel, maar dan laat ik gewoon anderen voor mij boodschappen doen. Of dan laat ik geen bezoek meer bij mij komen. Dat heb ik er allemaal voor over...'

