Help de bij en doe mee aan de bijentelling: 'Het is me-too in je achtertuin, er gebeurt van alles'

Als je je afvraagt wat je komend weekend nou weer moet gaan doen, dan is het misschien een idee om mee te doen met de Nationale Bijentelling. Bij het centrum voor biodiversiteit Naturalis in Leiden doen ze onderzoek naar wilde bijen. Met behulp van de telling kunnen ze een beter beeld krijgen over hoe het gaat met de insecten. De wilde bij speelt namelijk een belangrijke rol bij de bevruchting van gewassen.

Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis maar is misschien wel bekender als 'de bijenprofessor'. Hij houdt zich als ecoloog met name bezig met de biodiversiteit, en daarover maakt hij zich zorgen.

Een van de slachtoffers is de wilde bij. 'We hebben 360 soorten bijen in Nederland en daar gaat het niet zo goed mee', vertelt Biesmeijer. 'En we weten eigenlijk niet goed hoe ze het bijvoorbeeld doen in tuinen.'

Flink veel meer soorten

Komend weekend is er voor het derde jaar op rij een nationale bijentelling waar iedereen aan kan meedoen. De resultaten worden gebruikt om in kaart te brengen hoe het gaat met de wilde bij in Nederland. 'We weten nu al dat in gebieden waar rekening wordt gehouden met de bij, er tot 34 procent meer bijensoorten zijn dan vier jaar geleden.'

Volgens Biesmeijer neemt het aantal soorten toe in speciaal aangelegde gebieden met gewassen waar bijen van houden. 'We hebben nu eindelijk een beetje tussen de oren wat die bijen nodig hebben en hoe belangrijk ze zijn. En dan gaan gemeenten bijvoorbeeld hun groenbeheer anders inrichten.'

Me too

Het tellen van de bijen in je achtertuin hoeft niet langer dan een half uurtje te duren. Meer informatie is te vinden op nationale bijentelling.nl. Volgens de bijenprofessor is het gewoon heel leuk om te doen. 'Er gebeurt van alles in je tuin. Ze paren met elkaar, eten elkaar bijna op. Het is gewoon me-too in je achtertuin als je goed kijkt.'

