Geen Koningsdag, maar Woningsdag: van online bingo tot nationale toost

'Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag', aldus Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en voorzitter van de KBOV. Bij de bond zijn 300 verenigingen aangesloten.

'Als gevolg van de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te komen. Daar is volop gehoor aan gegeven. In deze bizarre tijden is er behoefte aan gezamenlijkheid.' Zo kwam de Oranjebond met een landelijk plan, dat vandaag werd gepresenteerd.

Vlag uit en klokken luiden

De bond roept iedereen op om de vlag uit te hangen op 27 april. 'Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.' Ook wordt gevraagd of overal tussen 09.45 en 10.00 uur de klokken kunnen worden geluid, 'als teken van verbinding, verdriet en vreugde'.

Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Daarna zal Verhoeve de koning feliciteren vanuit het stadhuis van Gouda. Aan kinderen wordt gevraagd of ze een brief of tekening willen maken voor de koning. De brieven worden gebundeld en de bedoeling is ze aan de koning te overhandigen.

Nationale toost

Verder roepen de Oranjeverenigingen, Ali B. en burgemeesters muzikanten en artiesten op om tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor de ouderen in hun gemeenschap. Om 16.00 uur volgt dan een nationale toost.

Het is de bedoeling dat iedereen dan tegelijkertijd het glas heft en een toost uitbrengt. 'Een moment waar we iedereen bij kunnen betrekken. Een toost! En een toost breng je uit op elkaars gezondheid. We drinken samen een mooi glas, op het leven!'

Online bingo

Met alleen het landelijke programma zijn we er nog niet. Veel Oranjeverenigingen werken er nog hard aan om ook zelf een alternatief programma te presenteren. 'Het is erg korte termijn, we zijn er heel druk mee bezig', vertelt voorzitter Rob Koek van Oranjevereniging Sassenheim. 'Naast de dingen van de bond, organiseren we ook andere dingen.'

De vereniging werkt aan een hoop online programmaonderdelen: van een koningsquiz tot online bingo. Ook willen ze op Koningsdag een hart onder de riem steken van opa's en oma's die in verzorgingshuizen zitten. 'We gaan deze week een oproep doen aan kinderen die daar opa's of oma's hebben. Ze kunnen een filmpje insturen, wij gaan dan met een grote videowall naar de tehuizen toe om die te laten zien.'

Oranjekrant

De Stichting Alphense Oranje Vieringen brengt deze week een speciale oranjekrant uit. 'Met daarin hoe je thuis een feestje kan vieren', vertelt voorzitter Zwantine Boer. 'Daarin staat een kleurplaat, en een link naar een website met oud-Hollandse spelletje die je thuis kan doen. En een oranjediner wat je zalf kan maken.

De vereniging wil ook zeker gehoor geven aan het programma van de Oranjebond. 'We gaat dat zeker op onze website zetten. Misschien gaan we ook nog wel meer dingen online doen. We kijken bijvoorbeeld of we het kinderconcert met een livestream kunnen laten doorgaan.'

