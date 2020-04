Er kunnen zo'n 90.000 extra huizen bij in Zuid-Holland

Met een beetje inschikken en meer gebruik van het openbaar vervoer kunnen er in de provincie Zuid-Holland tot wel 90.000 meer huizen gebouwd worden dan in de huidige bouwplannen staat. Dat meldt de provincie woensdag.

Om te onderzoeken hoe er meer woningen passen in een bestaand bouwplan, heeft de provincie een willekeurige nieuwbouwlocatie in Zuid-Holland onder de loep laten nemen. Er werd onder andere gekeken wat het effect is als je rijtjeshuizen vervangt door, bijvoorbeeld, kleinschalige, autoluwe stadsbuurten, waar ook kleine winkels een plek kunnen vinden. Waar het plezierig is om te lopen en te spelen.

En: wat het gevolg zou zijn als er niet 1,7 of 2,4 parkeerplaatsen per woning zouden worden aangelegd, zoals in de bestaande plannen, maar slechts één. De plannenmakers redeneren daarbij als volgt: als je ervoor zorgt dat er in de omgeving van de woningen voldoende winkels en groen zijn, mensen minder snel de auto zullen pakken en kiezen om te gaan lopen, fietsen en reizen met het openbaar vervoer.

Meer appartementen

De provincie vindt dat de huidige 3000 bouwplannen een 'te lage dichtheid' hebben. 'Dat is een gemiste kans in een provincie waar de ruimte schaars is en er een groeiende vraag bestaat van kleinere huishoudens naar centrum-dorpse en stedelijke woonmilieus.' Wanneer bij alle grotere bestaande woningbouwplannen deze ideeën zouden worden uitgevoerd, kan dat volgens de provincie ongeveer 90.000 extra woningen opleveren. Dat geldt zelfs als er hetzelfde aantal koop-eengezinswoningen wordt gebouwd als nu in de plannen staat.

Maar als er in plaats daarvan ook nog eens meer appartementen, rug-aan-rug woningen en meer sociale woningbouw zou worden gebouwd, is er nóg meer winst te behalen: 'Al zou het maar bij een derde van de plannen realiseerbaar zijn, dan levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op. Dat zijn zo'n drie VINEX-wijken die niet gebouwd hoeven te worden.'

Minder auto, minder stikstof

Volgens de provincie blijft er dan meer 'groen' over en maken we optimaal gebruik van publieke investeringen als infrastructuur en het openbaar vervoer. En ook van diensten als politie, brandweer, ambulance, vuilnisophaal en riolering. Bovendien geeft een hogere dichtheid, verwacht de provincie, meer draagvlak voor huisartsen, winkels, scholen en het midden- en kleinbedrijf.

'In Zuid-Holland is op korte termijn geen gebrek aan plannen, maar vooral aan realisatie', aldus de provincie. Maar daar kan verandering in komen, omdat het bouwen van een huis met drie appartementen in plaats van een nu geplande eengezinswoning, drie keer meer oplevert in dezelfde tijd. Bovendien is voor kopers een appartement goedkoper dan een eengezinswoning. En wat de stikstofproblematiek betreft: als er minder parkeerplaatsen zijn en meer woningen in de buurt van het openbaar vervoer, wordt de auto minder gebruikt en dus minder stikstof uitgestoten, redeneert de provincie.

Meeropbrengst ook naar de bouwer

Ook voor bouwers kan het overstappen naar 'dichtere bebouwing' lucratief zijn. Een gebouw met drie appartementen levert een hogere meeropbrengst op ten opzichte van de grondprijs, dan een eengezinswoning. Nu gaat deze meeropbrengst meestal naar de gemeente. De provincie zou graag zien dat gemeenten de bouwers meer in die meeropbrengst laten delen, om de bouw te stimuleren vaker iets anders neer te zetten dan eengezinswoningen. De provincie kan de gemeenten daartoe niet verplichten. Maar omdat de provincie wel gaat over de ruimtelijke indeling, heeft ze toch een vinger in de pap. 'Maar liever gaan we hierover met hen in gesprek', aldus een woordvoerder.

