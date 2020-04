Sierteelthandel trekt aan: 'Nederlanders kopen iets meer bloemen dan normaal'

De sierteelthandel op de veiling trekt voorzichtig aan. Dat komt vooral omdat Nederlanders weer meer bloemen en planten kopen, meldt Royal FloraHolland. 'Er worden hogere aantallen gehaald dan aan het begin van de coronacrisis. We zien dat de binnenlandse handel iets hoger is dan normaal', zegt Michel van Schie van Royal FloraHolland met vestigingen in onder meer Rijnsburg en Naaldwijk.

De handel van bloemen en planten stortte een maand geleden volledig in als gevolg van de coronacrisis. 85 procent van de Nederlandse sierteelt gaat normaal gesproken naar het buitenland, maar doordat veel winkels in het buitenland de deuren moesten sluiten, kwam de export zo goed als stil te liggen.

Mensen zijn door de oproep om meer bloemen te kopen misschien wel op een idee gebracht - Michel van Schie, woordvoerder Royal FloraHolland

Aan de oproep om meer bloemen en planten te kopen en zo de sector te steunen, lijkt gehoor gegeven. 'We zien nu vooral dat het met de Nederlandse markt weer goed gaat', zegt Van Schie. 'Nederlanders zijn door de oproep misschien wel op een idee gebracht. Zeker toen er in het begin zoveel bloemen in beeld waren die werden weggegooid en weggegeven.'

Familielid verrassen

Met name tuinplanten en bloemen worden goed verkocht. 'Mensen zitten veel thuis en dan is het leuk om een bos bloemen neer te zetten of je tuin of balkon op te fleuren.'

Ook vermoedt Van Schie dat er juist nu veel bloemen en planten cadeau worden gegeven. 'Veel mensen zijn blij als ze bloemen te krijgen, dus dan verras je een familielid - die je niet kunt zien - met een mooie bos.'

Hopen op doorzet stijgende lijn

Niet alleen op de Nederlandse markt ziet FloraHolland een verschuiving. Ook de internationale handel trekt heel voorzichtig aan. 'We zien dat een aantal landen langzaam maar zeker opengaan. Uit die landen is de vraag wat hoger dan normaal, omdat ze geen voorraad meer hebben. Ze beginnen vanaf nul, waardoor er extra wordt ingekocht.'

Telers mochten vanwege de lage vraag maar 30 procent van hun bloemen en planten naar de veiling brengen. Dat percentage is nog niet losgelaten, al verschilt dat per product. 'We kijken per productgroep wat de markt aankan', zegt Van Schie.

'Voorzichtig positief nieuws'

Hij noemt de aantrekkende handel 'voorzichtig positief nieuws'. 'We zijn blij dat mensen in Nederland de weg naar bloemisten en tuincentra weten te vinden. In deze moeilijke tijd voor de sector is dat fijn om te constateren.'

LEES OOK: Kwekers zien bedrijf voor hun ogen kapot gaan: 'Blijf bloemen kopen'