Presentator Menno Tamming vermaakt zich met Patty Brard tijdens sportloze dagen

Komende vrijdag staat Omroep West in het teken van sport. Het klinkt misschien raar in tijden van corona. Maar juist nu willen we kijken hoe het gaat met mensen die voorheen elke dag met hun geliefde club, sport of bezigheid in de weer waren. Als klein aanloopje naar vrijdag blikken we iedere dag vooruit met iemand van onze sportredactie. Vandaag met presentator Menno Tamming.

Hey Menno, heb je al kunnen wennen aan het idee dat de sport op zijn gat ligt?

Ik merk dat, hoe langer het duurt, hoe meer moeite ik er mee krijg. Ik merkte dat bijvoorbeeld toen ik het nieuws presenteerde en Jim van der Deijl live in de uitzending was. Hij stond op het lege sportpark van VV Noordwijk.

Ik kreeg er een melancholisch gevoel van. Ik voelde toen dat ik het echt mis. Dat geldt ook voor het betaalde voetbal. De spanning is in een keer weg. Nu merk ik pas hoe ik er mee bezig was in het dagelijks leven. Ook zie ik nu hoeveel tijd ik over heb in het dagelijks leven doordat er geen sport meer is.

Hoe kom je je tijd door?

Ik heb het geluk dat ik voor TV West Nieuws werk. Ik heb een drukke, volle werkweek. Maar ik mis in het weekend wel de sport. Of het nu het volgen van het voetbal is, het kijken naar de hockey van mijn dochters of zelf tennissen.

Doe je nog bijzondere dingen?

Bijzondere dingen doe ik niet. Als ik naar buiten kan, ga ik naar buiten. Dan ga ik hardlopen of ben ik in de tuin aan het werk. Daarnaast ben ik veel aan het lezen.

Ik heb net het boek 'Patty: de negen levens van Patty Brard' gelezen. Dat is een aanrader. Weer een pareltje van Michel van Egmond. Zeker omdat het samen geschreven is met Antoinnette Scheulderman.

Wat mis je als sportpresentator het meest?

De programma's maken. TV West Sport op vrijdag maken is namelijk enorm leuk. En vooral de spanning bij het voetbal. We waren net bezig met de ontknoping in de tweede divisie en de eredivisie. We zullen nooit weten of Katwijk kampioen was geworden.

Wat is voor jou het mooiste sportmoment van de laatste tien jaar bij Omroep West?

Een hoogtepunt dat we met de sportredactie hebben gehad is het WK Hockey. Dat was in 2014 in het ADO-stadion. Het waren twee weken waar van voren tot achteren alles klopte.

Elke dag maakten we uitzendingen met onwijs leuke gasten. Zo waren onder andere Frits en Barbara Barend. Frits Wester, Elsemieke Havenga en Floris Jan Bovelander aanwezig. Allemaal toppers uit de Nederlandse (hockey)sport.

Het programma had echt gigantische kijkcijfers. Maar als ik een echt hoogtepunt moet noemen. Dan wordt dat de gewonnen finale van de vrouwen. Dat ze na de winst gingen feesten in onze studio.

