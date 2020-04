Gedetineerde gevangenis Alphen steekt medewerker: 'Onverwacht beetgepakt'

Een medewerker van de gevangenis aan de Maatschapslaan in Alphen aan den Rijn is woensdagmiddag gestoken door een gedetineerde. Het slachtoffer hield er oppervlakkige verwondingen aan over. 'Het viel gelukkig mee, maar het is heel vervelend', zegt gevangenisdirecteur Cees Niessen op Radio West.

Het incident in de penitentiaire inrichting vond plaats rond 13.00 uur. 'Vrij onverwacht is een collega van ons beetgepakt en met een plastic voorwerp gestoken. Gelukkig zijn het oppervlakkige verwondingen', zegt de directeur. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek niet nodig. Het slachtoffer is door de medische dienst van de gevangenis nagekeken en is daarna naar huis gebracht.

'De gedetineerde zit nu in de isoleercel en wordt vanavond overgeplaatst', zegt Niessen. Er wordt aangifte tegen hem gedaan en er komt verder onderzoek. De directeur denkt niet dat het incident iets te maken heeft met de situatie rond het coronavirus, waardoor ook gevangenen zich moeten aanpassen: 'Het heeft meer te maken met het gedrag van deze gedetineerde, we kennen hem.'

Coronamaatregelen in de gevangenis

Niessen legt uit hoe het dagelijks leven in de gevangenis is veranderd sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd. 'Als gedetineerden bij ons binnenkomen, worden ze de eerste veertien dagen op een afdeling geplaatst waar we beperkende maatregelen kennen. Als ze daarna geen verschijnselen hebben kunnen ze naar de reguliere afdelingen.' Als er toch iemand besmet raakt, wordt diegene ook op een aparte afdeling geplaatst.

Om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen waarborgen, wordt er met kleinere groepen gewerkt. 'We proberen het dagprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan en de anderhalve meter zoveel mogelijk in stand te houden. Soms is dat moeilijk. We hebben elke dag een overleg waarin we kijken hoe we het kunnen oplossen als iets niet gaat. We spreken ook mensen aan die het vergeten of zich er niet aan houden, zoals dat buiten ook gebeurt', zegt Niessen. Bezoek is niet welkom: alleen via Skype kunnen gevangenen contact hebben met hun familie.

Geen besmettingen

Op dit moment zijn er in de Alphense gevangenis geen coronabesmettingen geconstateerd. Niessen denkt niet dat gevangenen die coronaklachten hebben, dat bewust verzwijgen uit angst om nog verder in hun vrijheid te worden beperkt. 'Ze zijn goed op de hoogte van het nieuws. Ze kunnen gewoon het journaal kijken. En ze weten ook dat als ze het verzwijgen, dat we misschien te laat zijn om in te grijpen. Dus ze zullen dat risico volgens mij niet zo snel nemen.'

Toch merkt Niessen dat gevangenen zich soms anders gedragen door het nieuws over het coronavirus. 'Als ik nu ga zeggen dat er geen stress is, zeg ik iets geks. In het begin vonden ze het spannend, al die beperkende maatregelen. Maar we hebben het op dit moment rustig in de inrichting. Goed met elkaar in gesprek gaan en dingen bespreken, dat levert ook een goede bijdrage aan de rust.'