'Hou vol en blijf gezond', stadsbestuur stuurt open brief aan Den Haag

Het stadsbestuur van Den Haag heeft een open brief geschreven aan alle inwoners van de stad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen de bewoners een hart onder de riem steken in deze coronacrisis 'die iedereen raakt'.

Lees hier de brief van de gemeenteraad en het college aan de stad:

Open brief aan de mensen in Den Haag

'Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Dit gaat over ons allemaal, wij samen als stad Den Haag. We moeten er samen alles aan doen om de coronacrisis de baas te worden. Want in een crisis die iedereen raakt, is iedereen verantwoordelijk.

Wij zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. Wij willen onze stad een hart onder de riem steken. Want de gevolgen van de coronacrisis raken onze wereld, ons land en ons mooie Den Haag. Wij wensen iedereen die iemand heeft verloren aan het coronavirus heel veel sterkte. Iedereen die ziek is, wensen we beterschap. Tegen alle Hagenaars die op welke manier dan ook getroffen worden door de crisis zeggen we: hou vol.

Het is even stil in onze stad, maar dat is echt nodig. Want het coronavirus vertrekt niet met de winter mee de stad uit. Dat de zon nu schijnt, betekent niet dat de crisis minder erg is. Het betekent dus ook niet dat we nu allemaal van huis gaan, het strand op, het bos in. Weet je nog dat we klapten voor onze hulpverleners? Zij zeiden daarna tegen ons: je helpt het beste als je de maatregelen volgt. Dus Den Haag: help onze helpers en blijf thuis.

Eigenlijk moeten we zeggen: help onze helden. Alle mensen die in de zorg werken. De Hagenaars die voor ons voedsel zorgen. Onze vuilnismannen en -vrouwen. Het onderwijs en de kinderopvang die kinderen opvangt of op afstand les geeft. Je bent trouwens zelf ook een held: als je moet werken en tegelijk je kinderen les moet geven. Als je voor je vader of moeder moet zorgen, omdat de thuiszorg niet meer komt. Als je goed op jezelf blijft letten, nu je even niet zoveel mensen ziet.

Den Haag: wij zijn trots op jullie. We weten dat het zwaar is. Dat er zoveel inwoners en ondernemers geraakt worden. Dat sportverenigingen wankelen en culturele instellingen vrezen voor hun toekomst. Dat zorgaanbieders een enorme extra druk ervaren. We weten dat het zwaar is, maar we weten ook dat we het samen aankunnen.

We doen echt alles wat we kunnen om iedereen te helpen die dat nodig heeft. Het maakt even niet uit van welke partij we zijn, want alleen samen kunnen we dit aan.

Dus Den Haag: hou vol.

En vooral: blijf gezond.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.'