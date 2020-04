Hoe werken we bij West in coronatijd? Kijk mee achter de schermen

Er werken zo min mogelijk mensen in het gebouw. Wie wel naar de redactie komt, moet eerst de handen wassen met speciale gel. Alle collega's houden anderhalve meter afstand. Verder is het leeg, op de redactievloer. Er zijn een stuk of acht mensen aan het werk. Ook ontvangt Omroep West geen radio- en televisiegasten meer.

De collega's van de afdelingen commercie en marketing werken allemaal thuis. De mensen van techniek zijn ook veelal thuis en bieden hulp aan ieder die thuis of op de redactie werkt. Veel tijd gaat zitten in het ontsmetten van de opnameapparatuur. Verslaggever Mariëlle Bakker is er voordat zij op pad gaat een kwartier mee bezig. Ook presentatrice Martine Boerkamp heeft er een taak bij: zij moet zichzelf opmaken voor het TV West Nieuws, want de visagiste komt niet meer langs.

Martine en Menno werken aan de nieuwsuitzending | Foto: Omroep West

Lege redactievloer

'Het is een belangrijke tijd voor de omroep. De mensen komen bij ons voor het nieuws, de binding en met hulpvragen', zegt hoofdredacteur Henk Ruijl. 'Juist nu moeten we er staan. Wij doen dat met plezier en denken goed na hoe we dat werk doen. Natuurlijk maak ik me ook zorgen om de veiligheid en de gezondheid van de collega's. Voor alles leven we daarom afspraken over thuiswerken en afstand bewaren stringent na.'

'Het thuiswerken gaat eigenlijk heel goed, de verslaggevers komen in principe niet meer op de werkvloer. Zij maken een onderwerp en monteren dat thuis en sturen dat vanuit huis naar de omroep. Dat wordt hier verwerkt voor online, televisie en radio. Vaak wordt het zelfs vanuit huis in het systeem gezet en direct geplaatst of uitgezonden. Het gaat beter dan ik had verwacht!', aldus Martijn Hooijer, redactiechef van Omroep West.

Extra aandacht

'Thuiswerken gaat niet altijd soepel, want er zijn momenten dat alle computers bezet zijn door de kinderen of mijn man', zegt programmamaakster Annelies Dijkman. Zorgverslaggever Coen Theuwis heeft een klein studiootje gemaakt in zijn kelder waar hij de radioluisteraars bij praat over het laatste coronanieuws.

De receptioniste heeft het drukker dan normaal. Veel mensen bellen over uitgezonden dingen of hebben vragen, zegt Ellen van der Zijden. 'Het lijkt wel of de mensen in deze tijd wat extra aandacht nodig hebben en dat kan ik wel begrijpen.'

