Agrariërs Bollenstreek in onzekerheid: 'Is er straks genoeg personeel?'

Agrarische bedrijven in de Bollenstreek zitten in een vreemde tweespalt. Aan de ene kant zijn er zorgen of er straks voldoende werknemers zijn voor het vele seizoenswerk dat er aankomt, aan de andere kant hebben ze moeite om hun vaste personeel aan het werk te houden.

'We moeten nu goed ons best doen om onze eigen mensen aan het werk te houden', zegt Jaap-Jan Uittenbogaard van bloembollenbedrijf JUB Holland in Noordwijkerhout. 'Maar als ons seizoen begint, half juni, werken we veel met Poolse mensen. We maken ons zorgen of zij dan voldoende aanwezig zijn.'

Ook Hulstflowers uit Noordwijkerhout zit met datzelfde dilemma. De bloemenkwekerij heeft een deel van zijn uitzendkrachten een paar weken geleden naar huis moeten sturen, nadat de sierteeltsector door de coronacrisis instortte. 'Het is een lastige situatie waar we met ons bedrijf in zitten, want straks komt er wel weer veel werk aan. Goede mensen die van wanten weten, hebben we dan juist weer nodig binnen de sierteelt', zegt Rianne van der Hulst. 'We zitten dan ook in tegenstrijdige situatie op dit moment.'

Deel arbeidsmigranten is terug naar thuisland

Veel oost-Europese arbeidsmigranten zijn vanwege de coronacrisis terug gegaan naar hun thuisland. 'Het werk hield op omdat agrariërs hun producten niet kwijt konden. Veel werknemers gingen daarom terug naar Polen', zegt Jacco van Wieringen van uitzendbureau NWH Jobs uit Noordwijkerhout. 'Ook omdat ze onzeker zijn voor wat de toekomst brengt. Daarnaast willen ze dichtbij hun familie zijn.'

Veertig procent van de bedden is leeg - Jacco van Wieringen, NWH Jobs

Hierdoor staat een groot aantal migrantenwoningen leeg. Van Wieringen: 'Wij hebben momenteel 170 lege bedden, dat is zo'n 40 procent.' Uitzendbureau Special 4 You uit Noordwijk merkt dat ook. '25 tot 30 procent van onze woningen staat leeg', zegt Henk van den Berg van Special 4 U.

'Zijn er straks genoeg mensen?'

Er is veel onzekerheid in de sector merken de uitzendbureaus. 'We krijgen veel vragen: heb je over anderhalve maand genoeg mensen?', zegt Van Wieringen. 'Het is lastig in te schatten hoeveel werk we straks krijgen en hoeveel Poolse werknemers er dan beschikbaar zijn. Al verwacht ik dat ze wel weer naar Nederland terugkomen.'

Brancheorganisatie KAVB opperde eerder om personeel uit te ruilen, bijvoorbeeld vanuit de horeca. Dat ziet Van Wieringen niet echt gebeuren. 'Een enkele misschien, maar ik zie niet zo makkelijk mensen uit een ander beroep agrarisch werk doen.'

Afwachten

Voor bollenhandelaar Uittenbogaard wordt het een spannende tijd. 'We hebben veel buitenlandse afnemers, uit veertig landen. In augustus gaan zij bollen inkopen, we moeten afwachten hoe klanten er dan voor staan.' Hij hoopt dat de situatie dan weer een beetje normaal is. 'Anders zijn die extra uitzendkrachten ook niet nodig.'

