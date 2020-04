Flinke stijging WW-uitkeringen, meeste aanvragen vanuit horeca en uitzendbranche

Het aantal WW-uitkeringen in de regio is de afgelopen maand flink gestegen. Vooral uitzendkrachten en horecamedewerkers verloren hun baan, maar ook winkelpersoneel en werknemers in de transportsector hebben vaker een WW-uitkering aangevraagd, blijkt uit de regionale werkloosheidscijfers van het UWV.

In de regio Haaglanden kregen in maart 1952 mensen een nieuwe WW-uitkering. in de regio Holland Rijnland waren dat er 953. Dat is in beide regio's ruim vijftig procent meer dan in februari. Het is een groot verschil met vorig jaar, toen het aantal nieuwe aanvragen ongeveer gelijk was aan februari.

Door de coronamaatregelen zijn veel bedrijven en instellingen gesloten. Vooral in sectoren als de horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt. 'In deze sectoren verloren vooral jongeren hun baan', meldt het UWV. 'De uitbraak van het coronavirus en de intelligente lockdown legden de werkzaamheden in diverse sectoren stil of die vielen voor een groot deel weg. Vanuit deze sectoren kwamen dan ook meer mensen in de WW terecht.'

Zorg en welzijn

'De overige sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de ontstane situatie', vervolgt het UWV. 'Zo nam in zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde landelijk het aantal WW-uitkeringen. Het regionaal en landelijk beeld zijn hierbij globaal met elkaar te vergelijken.'

Het totaal aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland lag eind maart 4,2 procent hoger dan eind februari. In de regio Haaglanden was dit 4,4 procent. Beide regio's wijken hiermee niet veel af van het landelijke beeld. In heel Nederland kwamen er in maart meer dan 10.000 nieuwe WW-uitkeringen bij, een stijging van 4,3 procent. Volgens het CBS verloren in maart 17.000 mensen hun baan. Dit aantal is nog hoger, omdat niet iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt een WW-uitkering heeft gekregen.

