'Anderhalve meter-samenleving praktisch en financieel niet haalbaar voor horeca en theaters'

Restaurant Gouds Glas in Gouda was pas vier weken open, toen de maatregelen kwamen en het restaurant zijn deuren moest sluiten. Straks weer opengaan en anderhalve meter afstand houden, is volgens eigenaar Joost Zekveld niet te doen. 'Als we naar een anderhalve meter-economie gaan, dan kan ik net zo goed de deur sluiten', zegt hij. 'De kosten en de opbrengsten liggen dan zó uit verhouding dat er geen rendabel bedrijf op te voeren is.'

Ook praktisch gezien zijn er volgens Zekveld haken en ogen. Bijvoorbeeld voor de bediening. Want hoe komt dat biefstukje nu op het tafeltje terecht? 'Het serveren kan nooit op anderhalve meter afstand. Dus het contact met de gast is er en via de bediening kunnen andere gasten besmet raken. Dat lijkt me bijna een onmogelijkheid.'

Nood in horeca is hoog

Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de branchevereniging voor de horeca, is ook sceptisch. Volgens de branchevereniging is het principe van 'social distancing' en het waarborgen van anderhalve meter afstand voor de horeca een enorme uitdaging, hoe creatief horeca-ondernemers ook zijn. 'Meer afstand in de horeca moeten houden, betekent simpelweg minder omzet kunnen maken, terwijl vaste lasten doorlopen. Dit betekent dat de anderhalve meter voor het merendeel van de horeca niet rendabel is.'

De KHN heeft het kabinet dan ook opgeroepen dringend en per direct met aanvullende steunmaatregelen te komen, want de nood in de horeca is hoog. Uit een recente enquête die KHN onder haar leden heeft gehouden, blijkt dat een derde van de horecabedrijven aangeeft het nog maximaal twee tot drie maanden te kunnen volhouden. Een kwart zegt het nog maar een maand te kunnen bolwerken. En tien procent geeft aan nu al geen reserves meer te hebben.

Principe van theater valt weg

Ook voor de cultuursector is het lastig te werken met anderhalve meter afstand. De Leidse Schouwburg ziet dat niet zitten, ondanks dat ze dolgraag open willen. 'We hebben flink wat ruimte in de zaal dus het kan wel. Maar je houdt heel weinig mensen over in de zaal dus financieel is het niet haalbaar', vertelt Monique Aalbers van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. En het belangrijkste is volgens Aalbers nog dat het hele principe van het theater weg valt met half lege zalen.

In Leiden kraakt men ondertussen de hersens over het openbare leven in een anderhalve meter-samenleving. 'We denken aan plekken in de stad waar je bijvoorbeeld je handen en je spullen kunt desinfecteren’, vertelt Gijs Holla, centrummanager in Leiden. Ook moet je voorlichting kunnen krijgen op die plek.

Eenrichtingsverkeer voor voetgangers

Een ander idee waar in Leiden over wordt nagedacht, is om bepaalde smalle straatjes eenrichtingsverkeer voor voetgangers te maken. 'Zo zijn er heel veel ideeën en we zijn nu aan het bekijken: welke zijn realistisch en welke zijn verantwoord, want het draait uiteindelijk om de gezondheid van mensen', aldus Holla.

