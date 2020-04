Kunst in quarantaine: Corona zit virustentoonstelling Boerhaave in de weg

'We hadden dit nooit gedacht dat onze tentoonstelling zo actueel zou worden', vertelt Amito Haarhuis directeur van museum Boerhaave. 'Eigenlijk zou de tentoonstelling gaan over virus X, nu heeft dit virus een naam. Doordat we ingehaald worden door de werkelijkheid blijven we de tentoonstelling ook aanpassen, het wordt niet alleen een tentoonstelling over virussen door de eeuwen heen, maar ook een reflectie van deze coronacrisis.'

Het woord quarantaine komt uit het Italiaans (quaranta giorni) en betekent veertig dagen. Tijdens de pestepidemie in de 14e eeuw werden namelijk alle aanmerende schepen verplicht om veertig dagen in de haven stil te blijven liggen, en werd de bemanning daarbij geacht het schip niet te verlaten.

Tentoonstelling blijven aanpassen tot opening

Alle voorwerpen in de tentoonstelling 'Besmet' liggen nu nog in het depot. 'We gaan de tentoonstelling ook pas definitief inrichten net voordat we weer open mogen. Want we blijven het aanpassen', vertelt Haarhuis.

'Daarbij zijn we ook druk bezig om het museum klaar te maken voor een 1,5 meter maatschappij. Je moet dan denken aan éénrichtingsverkeer en tickets met een tijdslot. Het is een aardige puzzel, waar we nu druk mee bezig zijn.'

