Sierteelt, tuinbouw en cultuursector voorzichtig tevreden over steun kabinet

Van der Tak denkt dat er in de loop van volgende week duidelijkheid zal komen over hoe de steun precies zal worden verdeeld. 'Het is voldoende voor drie maanden,' meent de voorman van de glastuinders, 'de rest van het jaar moeten we nog naar kijken.' Van der Tak wijst erop dat het gaat om zeer specifieke sectoren, die juist in de maanden maart, april en mei hun meeste omzet draaien.

'Een belangrijk element is dat we weten dat het gaat om een tegemoetkoming voor de economische schade, dus loonkosten en liquiditeitstekorten, en dat daar 70 procent van wordt vergoed.'

Cultuursector

Ook Jan Zoet, directeur van het Haagse Zuiderstrandtheater / Amare, is blij met de financiële steun van 300 miljoen euro voor de cultuursector. Daarmee kunnen de komende maanden voor een belangrijk deel worden overbrugd. Maar hij maakt zich wel zorgen over hoe het daarna moet met de anderhalve meter samenleving.

Want voor theaters en theatergezelschappen wordt het wel heel moeilijk om het publiek te bedienen: 'In het theater moet je steeds de helft van de rijen er uit halen, dan heb je meer afstand. En je moet tussen iedere persoon drie stoelen vrij laten. Dat betekent dat je een-zesde tot een-achtste van de bezetting hebt, die je normaal zou hebben, maar kan bezetten. Dan kom je financieel niet uit.'

Kleinere musea redden het niet

Hij is dan ook bang dat, ondanks de 300 miljoen euro, het offers zal vragen als de coronacrisis langer zal voortduren: 'Een op de vier theaters in Nederland heeft nu al aangegeven het, tussen nu en drie maanden, niet meer te redden. Een op de vijf musea hebben het moeilijk. De vaak kleinere musea, waar ook weinig subsidie is, waar alles vanuit de kassa moet komen, die gaan ook binnen een paar maanden allemaal failliet.'

Zoet hoopt dan ook dat gemeenten en provincies ook over de brug komen met extra geld. Verder doet hij een beroep op fondsen en het publiek. Zoals bijvoorbeeld de actie 'Bewaar je ticket', waarbij bezoekers met een ticket voor een afgelast evenement wordt gevraagd om deze te bewaren tot een later moment of in te ruilen voor een voucher.

