'Voor een thuis work-out heb je niet veel nodig', sportarts adviseert te blijven bewegen

Normaal gesproken behandelt Van Oosterom blessures van sporters en doet hij medische keuringen, meestal vanuit HMC Antoniushove in Leidschendam. Maar vanwege de coronamaatregelen werkt hij vanuit huis. 'Het is behelpen', zegt Van Oosterom. 'Er is geen patiëntencontact. Wel zijn er telefonische afspraken maar dat aantal is flink afgeschaald. Omdat er veel minder gesport wordt zijn er ook minder acute blessures. We zijn wel bezig met lopende blessures.'

Van Oosterom krijgt sinds de coronacrisis regelmatig de vraag hoe sporters fit moeten blijven nu alle verenigingen en sportvelden gesloten zijn en er nauwelijks mogelijkheden zijn om te trainen. 'Ons advies is: blijf vooral bewegen', zegt hij. 'Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat iedereen zich houdt aan de RIVM-richtlijnen. Hou dus anderhalve meter afstand, ga niet met grote groepen fietsen of hardlopen en doe geen risicovolle sporten want als er ongelukken gebeuren, belast je de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen die het al zwaar hebben.'

Opdrukken en planken kan prima thuis

Maar ondanks deze beperkingen is de oproep van Van Oosterom vooral om niet stil te blijven zitten. 'Als je niet beweegt kan je problemen krijgen met je gewicht, je hart en longen kunnen achteruit gaan, je mentale gesteldheid kan een tik krijgen. Bovendien prikkel je jouw immuunsysteem als je beweegt op een rustig niveau.'

Hij adviseert mensen om te gaan fietsen of hardlopen. 'Maar ook thuis kan je work- outs doen. Daar heb je niet zoveel voor nodig. Een matje, een kruk, je eigen lichaamsgewicht en eventueel een rugzak of kind op je rug voor extra gewicht.' Opdrukken, planken en andere oefeningen kunnen uitstekend gedaan worden in huis.

Waarschuwing

Van Oosterom heeft wel een waarschuwing voor mensen die aan de slag gaan. 'Maak het niet te zwaar. En wees voorzichtig. Zelf ga ik regelmatig fietsen en dan kom ik mensen tegen zonder helm of mensen die naast elkaar op smalle paden fietsen. Dat is gevaarlijk. Ook adviseer ik niet getrainde hardlopers om niet te hard van stapel te lopen. Ga niet direct twee of drie kilometer lopen, maar bouw het rustig op.'

