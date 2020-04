'Coronacrisis is een drama voor de topsport in Den Haag'

De coronacrisis hakt er in de sportwereld flink in. Ook voor Den Haag zijn de gevolgen groot. 'We zijn beland in een groot drama', zegt wethouder Bredemeijer. 'We keken uit naar deze zomer met het EK voetbal en de Olympische Spelen waarbij we Haagse sporters zouden aanmoedigen. En in Den Haag waren de Special Olympics en de Invictus Games gepland. Dat gaat allemaal niet door. We hopen nu dat het volgend jaar allemaal wel door kan gaan.'

Bredemeijer heeft een brief geschreven aan alle Haagse topsporters om ze een hart onder de riem te steken. 'Ik wil laten weten dat we aan ze denken', zegt hij. 'Topsporters zijn een voorbeeld voor heel veel jongeren en dat realiseren veel sporters zich. Veel jongeren zitten nu ook thuis en proberen zo goed en zo kwaad als het kan in beweging te blijven. Als ik dan op YouTube of op andere digitale kanalen topsporters voorbij zie komen die tips geven om in beweging te blijven, dan is dat natuurlijk super mooi.'

Steun aan sporters en verenigingen

De rijksoverheid, gemeenten en sportkoepel NOC*NSF hebben verschillende steunmaatregelen voor sporters en sportverenigingen genomen. Zo kunnen sportorganisaties met betaalde krachten een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Sportverenigingen en ondernemers in de sport die rechtstreeks getroffen worden door de coronamaatregelen van het kabinet, kunnen verder onder bepaalde voorwaarden een eenmalig bedrag van vierduizend euro krijgen.

NOC*NSF heeft een Coronanoodfonds Sport in het leven geroepen waarin vier tot vijf miljoen euro zit voor sportbonden en verenigingen die vanwege het coronavirus in de financiële problemen komen. De gemeente Den Haag heeft afgesproken dat sportverenigingen uitstel kunnen krijgen voor het betalen van belastingen en huur.

Brief van de wethouder

Lees hier de brief die wethouder Bredemeijer heeft gestuurd aan topsporters:

Beste Haagse topsporter,

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons leven. Zeker nu het kabinet heeft besloten alle maatregelen te verlengen tot en met dinsdag 28 april. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Uiteraard volgt de gemeente Den Haag daarin de adviezen en voorschriften van het kabinet en van het RIVM.

Den Haag is stil geworden, en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. In deze gekke en soms moeilijke tijd wil ik mij, als wethouder Sport, daarom ook tot jou, Haagse topsporter, richten. Want normaal gesproken zijn topsporters onze pronkstukken, de mensen die we gepassioneerd volgen en met wie we intens meeleven en hopen op goede resultaten. Dat ook jouw topsportwereld nu tot stilstand is gekomen, gaat mij zeer aan het hart. Doelen en prestaties waar je maanden, soms jaren, naartoe werkte, zijn van de een op andere dag onzeker geworden of op de lange baan geschoven. En dan is er ook nog de bezorgdheid over de eigen gezondheid en die van naasten. De impact van de coronacrisis is groot, dat realiseer ik mij heel goed.

Tegelijkertijd schuilt er Haagse kracht in topsporters. Want wat zie en hoor ik? En wat zien andere sportliefhebbers? Topsporters werpen zich op voor anderen, tonen flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Werken thuis door, ver van trainingsmaatjes, coaches en trainers - de mensen die je normaal gesproken naar grote hoogte helpen stuwen. Des te meer respect voor de beelden die ik af en toe voorbij zie komen. Want ondanks alles gaan jullie door en blijven jullie ons inspireren. Dat is topsportmentaliteit. Dat vind ik klasse.

Eigenlijk wilde ik je in deze mail laten weten dat ik trots ben op jullie doorzettingsvermogen. Sport vervult een belangrijke rol in onze samenleving en het gemis is dan ook groot. Blijf ons dus motiveren! We zitten massaal thuis in onzekere tijden, juist nu is het belangrijk goed voor onszelf en elkaar te blijven zorgen. Blijf daarom trainingen en pep talks delen. En neem gerust contact met ons op via CTO Metropool. Juist nu is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden.

Tot slot, het coronavirus maakt mensen ziek en maakt ook slachtoffers. Mocht je daar nu direct mee te maken hebben, in je persoonlijke of professionele omgeving, wens ik je veel sterkte en beterschap toe. Het laat zien wat we misschien al wisten: we hebben elkaar hard nodig.

Samen kunnen we dit aan. Samen voor de stad.

Hilbert Bredemeijer

Wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte Gemeente Den Haag

