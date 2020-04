Extra alertheid vanwege droogte: 'Zie je een scheur in de dijk, meld het'

Waterschappen in Nederland constateren dat de droogte in de natuur de afgelopen weken snel is toegenomen. In onze regio worden nog geen extra maatregelen genomen om de hoeveelheid water op peil te krijgen, want de droogte zit vooral in het oosten en zuiden van ons land. Wel zijn Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland extra alert. 'Maar de droogte is niet ongebruikelijk voor de tijd van het jaar, dus er is geen noodzaak voor maatregelen.'

'Het heeft al een tijdje niet geregend en dus hebben we een neerslagtekort', vertelt een woordvoerder van Hoogheemraadschap Delfland. 'Dat betekent dat er minder valt dan er verdampt. Maar het is vrij koel geweest, dus zo veel extra verdamping is er ook weer niet.' Daarnaast speelt het mee dat we een redelijk natte winter hebben gehad. 'Ook hebben wij in het westen een goede aanvoer van de rivieren', zegt Hanneke Hofstee, woordvoerder van Hoogheemraadschap Rijnland. 'We zijn het afvoerputje van Europa en daar hebben we nu profijt van.'

Zodoende zijn maatregelen volgens de Hoogheemraadschappen in het Westen nog niet nodig. 'Wel zijn we sinds 1 april, waarop het jaarlijkse droogteseizoen begint, extra alert. We staan paraat en zijn ons aan het voorbereiden.'

Scheuren en gaten in dijken meteen melden

Voor die alertheid doen beide Hoogheemraadschappen een beroep op mensen die met vee op de dijken lopen. 'We vragen hen om de dijken in de gaten te houden. Dat doen we zelf natuurlijk ook met dijkinspecties', aldus Hoogheemraadschap Delfland. Mocht het neerslagtekort aanhouden, dan kan het aantal inspecties opgevoerd worden.

Ook mensen die gewoon een wandeling maken over de dijken en bijvoorbeeld scheuren zien, wordt opgeroepen dat te melden. 'Daar hebben we een meldpunt voor', aldus Hofstee. 'Dus zie je een gat of een scheur, laat dat dan vooral weten. Voorkomen is beter dan genezen.'

Melden kan bij het Klantcontactteam van de Hoogheemraadschappen. Rijnland is te bereiken via 071-3063535; Delfland via 015-2608108

Weinig akkerbouw

In andere delen van het land is het grondwatertekort groter. In Oost-Nederland wordt donderdag overlegd over extra maatregelen. Die regio heeft te maken met veel akkerbouwers die in het voorjaar veel water gebruiken voor het besproeien van de akkers.

'De droogteverschillen in het land zijn er altijd. Daarnaast hebben wij niet veel akkerbouwers in ons gebied', aldus Hoogheemraadschap Delfland. 'Wij hebben meer tuinders, maar daarvan gebruikt nog maar een klein deel oppervlaktewater. Daarnaast hebben we hier ook niet gek veel boeren.' Een sproeiverbod of een meldplicht is dus ook niet aan de orde.

Maatregelen en waterbuffers

Ook in het westen hebben de Hoogheemraadschappen maatregelen achter de hand. Een andere mogelijkheid om het water op peil te krijgen, is het binnenpompen van water uit andere gebieden. 'We hebben een 4,2 kilometer lange leiding vanuit het Brielse Meer, uit het waterschap naast ons, waarmee wij veel water tegelijk ons gebied in kunnen pompen.' Maar ook dat is momenteel nog niet nodig.

Bovendien roept het Hoogheemraadschap Rijnland tuinders en boeren op om waterbuffers aan te leggen. 'Dat is een deel van de voorbereiding, want we weten niet of we een natte of een droge zomer krijgen. Water opvangen en bewaren waar mogelijk helpt daarbij. Sowieso geldt voor iedereen dat men zuinig moet zijn met het water, want het is pas het begin van het seizoen', legt Hofstee uit.