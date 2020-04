Horecaondernemers slaan noodgedwongen aan het klussen: 'Je hebt geen andere keuze'

'We zijn op deze manier nu toch een beetje bezig. Voor de rest kan je weinig doen', zegt Patrick, eigenaar van Café de Stad. Ondertussen sleept hij wat barkrukken naar buiten die hij daarna met wat olie inspuit. 'Normaal staan deze dingen altijd buiten en dan gaan ze wat roesten. We hebben nu de tijd om dit te herstellen.'

Onlangs heeft ook al zijn hele barblad vernieuwd. 'We dachten in eerste instantie binnen twee dagen klaar te zijn, maar uiteindelijk zijn we er een week mee bezig geweest', lacht hij. 'Toch wel een klein voordeel dat we die tijd nu hebben.'

Café-eigenaar Patrick werkt aan zijn barkrukken | Foto: Omroep West

Bodem van de spaarpot

Ook Dave, uitbater van 27 Club en 't Achterom, heeft noodgedwongen de boormachine er bij moeten pakken. 'We hebben geen andere keuze. Je wilt niet de hele dag niets te doen hebben.' Een ingrijpende verbouwing is hij overigens niet van plan. 'Ik vervang wat lampjes en hang wat tv's aan de muur. Dat is het eigenlijk wel.' De horecaondernemer teert, ondanks dat hij steun krijgt van de overheid, toch grotendeels op zijn eigen spaargeld.

Café-eigenaar Dave hangt tv's aan de muur | Foto: Omroep West

De twee zien daarom de bodem van hun geldpot in zicht komen. 'De komende twee maanden red ik waarschijnlijk nog wel. Daarna wordt het spannend', zegt Patrick. Ook Dave voelt de bui al een beetje hangen. 'We moeten gewoon binnen een afzienbare tijd weer open kunnen, anders ben ik bang dat de schade veel te groot is.'

'Anderhalve meter-cultuur in de horeca onmogelijk'

De mogelijkheid bestaat dat er straks een anderhalve meter-samenleving gaat komen. Hoewel ze het beleid van het kabinet respecteren en begrijpen, is dit wel het laatste waar Patrick en Dave op zitten te wachten.

'Anderhalve meter afstand houden in de horeca is onmogelijk. Ga zelf maar na; iedereen moet voldoende ruimte hebben om alleen te kunnen zitten, dus je moet als ondernemer sowieso al enorm veel ruimte hebben. Plus als mensen wat gedronken hebben, is de kans aanwezig dat men wat bij elkaar gaat staan. Als de muziek dan ook nog eens aan staat, is het geen doen om iedereen daarop aan te spreken', zegt Patrick.

De tent moet vol om rond te komen

En volgens Dave zijn er nog meer redenen waaruit blijkt dat een andere halve-meter cultuur in de horeca niet kan. 'Je moet je tent vol hebben om goede zaken te kunnen doen. Als er maar vier mensen aan de bar mogen zitten, is het financieel gezien beter om helemaal dicht te gaan'. Beide eigenaren houden daarom tijdens de verbouwing geen enkel rekening met dit scenario. 'Het heeft geen zin om mijn zaak hierop in te richten. We moeten gewoon binnen afzienbare tijd weer helemaal open kunnen', zegt Patrick.

LEES OOK: Lunch of diner serveren in het nieuwe normaal? 'Dat kan nooit op anderhalve meter'