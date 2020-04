Haagse ambtenaren van Binckhorst naar Fruitweg: verbouwing pand kost 27 miljoen

Een groot pand aan de Fruitweg in Den Haag wordt gerenoveerd, zodat er ambtenaren in kunnen gaan werken. | Foto: Omroep West

Die ambtenaren van de afdelingen sociale zaken én onderwijs, cultuur en welzijn zitten nu nog in een complex op de Binckhorst, maar de eigenaar van dat gebouw aan de Binckhorstlaan 117 heeft al twee jaar geleden de huur opgezegd. Het contract eindigt op 31 december van dit jaar.

De bedoeling is dat in het pand aan de Fruitweg op den duur 500 ambtenaren gaan werken. Het is al eigendom van de gemeente en werd tot voor kort gebruikt als ‘kantoorverzamelgebouw, maar moet nog wel geschikt worden gemaakt voor het nieuwe doel. Dat kost in totaal bijna 27 miljoen euro.

'Illegaal' gebruikt

Pikant detail is ook dat de gemeente tijdens de voorbereidingen ontdekte dat het zelf het complex de afgelopen jaren 'illegaal' gebruikte. 'De functie van het pand Fruitweg in het bestemmingsplan is anders is dan waarvoor dit pand al jaren wordt gebruikt', aldus het stadsbestuur in het voorstel aan de gemeenteraad om de miljoenen beschikbaar te stellen.

De komende maanden wordt het pand onder handen genomen. Zo zit er asbest in. Op het dak komen zonnepanelen en het wordt verder ook zeer duurzaam, belooft het college van burgemeester en wethouders.

Kansen

Tijdens het ultrakorte debat over de verbouw - de raad kwam in totaal net geen half uur bij elkaar - kon het voorstel van wethouder Saskia Bruines (D66, dienstverlening) rekenen op ruime steun. D66-raadslid Daniël Scheper wees erop dat de verhuizing van de ambtenaren naar een andere plek in de stad ook kansen biedt voor nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst.

Wel was er steun van de raad en de wethouder zelf voor een voorstel van de Partij voor de Dieren om meer rekening te houden met de natuur bij de renovatie. Dat zou kunnen inhouden dat er bijvoorbeeld een groen dak op komt. Of dat er andere maatregelen worden getroffen zodat ook 'mussen, gierzwaluwen, vleermuizen en planten' er een plek kunnen vinden.

Utrechtsebaan op de schop

De gemeenteraad stemde ook in met een voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) om de komende jaren wegen, kades en bruggen grootschalig aan te pakken. Daarbij gaat Utrechtsebaan compleet op de schop. Ook worden de drukke Willemsparkbrug in het centrum van de stad én een groot aantal kades vervangen. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat onder meer de kades van de Noordwal en Pletterijkade zo slecht zijn dat ze dringend moeten worden aangepakt. Totale kosten van alle werkzaamheden bedragen bijna 86 miljoen euro.

LEES OOK: Haagse gemeenteraad op zoek naar grotere zaal voor eigen vergaderingen