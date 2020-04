'Meer actie nodig om personeelstekorten in thuiszorg te voorkomen'

De gemeente Den Haag moet meer doen om te voorkomen dat in de thuiszorg een enorm personeelstekort ontstaat. De stad moet bij het kabinet gaan pleiten voor investeringen in stagiairs in deze sector en een betere beloning voor het personeel. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

De raadsleden Janice Roopram en Richard de Mos zijn geschrokken van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de sector. Met ruim 140.000 medewerkers is de thuiszorg in Nederland één van de grootste takken binnen de zorg, maar ook één met de oudste werknemers, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

De gemiddelde leeftijd van een medewerker in de thuiszorg is in tien jaar tijd gestegen van 43,3 jaar naar 44,9 jaar. Vooral vrouwelijke thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder dan tien jaar geleden. 'Deze stijging zorgt voor een grote uitdaging in de zorg', aldus de raadsleden. 'Het aantal tachtigplussers gaat binnen tien jaar naar verwachting verdrievoudigen. Onlangs bleek bovendien dat de helft van de stagiaires in de zorg overweegt te stoppen met hun opleiding om een baan buiten de zorg te zoeken.'

Met de vuist op tafel

Roopram en De Mos willen daarom dat de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) bij het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'met de vuist op tafel gaat slaan voor broodnodige investeringen' in de financiering van de thuiszorg. Ook moet zij in gesprek met thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars, vinden de raadsleden. Dit met als doel de drempels voor het aanbieden van stageplaatsen op korte termijn 'zoveel mogelijk te slechten'.

De raadsleden wijzen er ook op dat de leeftijd van de medewerkers door de vergrijzing de komende jaren alleen maar gaat oplopen. 'Dit zal leiden tot het steeds schaarser worden van thuiszorgpersoneel, met een steeds verder toenemende druk op het overgebleven personeel tot gevolg', voorspellen ze.

Vicieuze cirkel

Deze hoge werkdruk in de thuiszorg zorgt er volgens raadslid Roopram vervolgens weer voor dat het tekort aan personeel alleen maar verder oploopt. Volgens haar is daarom sprake van een 'vicieuze cirkel van toenemende werkdruk, afbrokkelend werkplezier en afkalvende zorg voor zorgbehoevende Hagenezen'.

De partij hoort ook geluiden in de zorg dat er te weinig stageplekken zijn. En dat er door personeelsgebrek niet voldoende begeleiding zou zijn. Bovendien vergoeden de verzekeraars alleen de zorg, dus niet het aanbieden van stages. Zorgelijk, aldus Roopram. 'Want het is van cruciaal belang voor kwetsbare Hagenezen, nu en in de toekomst, dat werken in de thuiszorg gestimuleerd en aantrekkelijker wordt.'

