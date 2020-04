Herman Nanninga ziet sneer Johan Derksen als compliment: 'Dan had hij mij hoog zitten'

Komende vrijdag staat Omroep West in het teken van sport. Het klinkt misschien raar in tijden van corona. Maar juist nu willen we kijken hoe het gaat met mensen die voorheen elke dag met hun geliefde club, sport of bezigheid in de weer waren. Als klein aanloopje naar vrijdag blikken we iedere dag vooruit met iemand van onze sportredactie. Vandaag met presentator Herman Nanninga.

Hallo Herman, speelronde 30 staat voor de deur. Zeg het maar; Noordwijk – Katwijk, Scheveningen – Quick Boys of Spakenburg – IJsselmeervogels?

Ik denk dat ik dan voor Noordwijk – Katwijk ga, idealiter gezien he... Maar helaas, het is niet zo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er totaal niet meer mee bezig. Een tijdje geleden wist ik dat Quick Boys tegen Katwijk gespeeld zou worden, maar het gevoel van geen sport went toch aardig snel. Je weet eigenlijk al niet meer beter.

Hoe kom je je tijd door?

Gelukkig heb ik nog werk. Ook thuis had ik de eerste week nog een project liggen: de vakantiefilm afmaken. Daar was ik na een week knippen en plakken ook klaar mee. Afgelopen zondag hadden we met het gezin de première.

Qua werk bij Omroep West heb ik Tjeerd Spoor veel vervangen in het programma Studio Haagsche Bluf. Ook het ochtendprogramma van Patrick van Houten heb ik een aantal keer mogen overnemen.

Verder een dag gedraaid als nieuwsverslaggever, toen moest ik naar de tandarts. Dat werd 's avond ook uitgezonden bij Jinek en toen zat Johan Derksen aan tafel. Hij liet weten dat hij mij kende en vond dat ik was afgegleden. Ik vond Johan Derksen zijn reactie wel mooi en zie het maar als compliment. A, dat hij mij kent en B dat hij zegt dat ik ben afgegleden, dan had hij mij toch hoog zitten, haha.

Doe je nog bijzondere dingen?

Ik zit wel eens op de hometrainer, die heb ik van mijn vader overgenomen. Ik had nooit gedacht dat ik er op zou gaan zitten, maar ik was op een goed moment klaar met TV kijken en wilde meer bewegen. Waarom niet buiten op de fiets? Goeie vraag, ik denk dat het hier ook bij blijft. Verder wandel ik geregeld. Wandelen? Ja, ik weet het, ik begin een ouwe sok te worden.

Is wandelen je nieuwe hobby geworden?

Dat wandelen is meer om in beweging te blijven. Toen ik hoorde dat het land min of meer dichtging had ik het voornemen om meer te gaan tennissen. Maar dat viel ook in het water, want die moesten ook dicht. Dus hebben wij thuis bewegen een beetje verplicht gesteld, lekker wandelen. Een rondje van veertig minuten, dan is het wel klaar hoor.

Wat mis je als sportverslaggever het meest?

De vrijdaguitzending en de lol van het maken van zo'n uitzending. Het met elkaar naar een uitzending toewerken. Op zaterdag mis ik het ritme. Zeker nu, de mooiste wedstrijden moesten nog komen met lekker weer. Spannende ontknopingen etc. Ik keek wekelijks uit naar die potjes en dat mis je nu wel.

Ook jij krijgt in deze sportloze tijd de vraag; wat is je mooiste sportmoment van de laatste tien jaar?

Ik ga voor de Volvo Ocean Race van 2018 en dan de intocht in Scheveningen. Ik zat tijdens de finale op een rib, pleurde bijna uit de boot zo hard gingen we. We hadden vol ingezet op de boot van Brunel, toen we hem hadden gevonden, hadden we hele gave beelden geschoten en gingen we met een voldoen gevoel terug naar de haven. Eenmaal daar bleek dat de boot van Carolijn Brouwer een andere route had genomen en die boot uiteindelijk had gewonnen. Daar gingen onze beelden, haha. Al met al was het een waanzinnig evenement. Daar kijk ik met veel plezier op terug.