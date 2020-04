'Overlast daklozen op Scheveningen ondanks maatregelen alleen maar erger geworden'

Ondanks de maatregelen van de gemeente om meer beveiliging en begeleiding in te zetten, blijft de overlast van dak- en thuislozen op Scheveningen aanhouden, meldt mediapartner Den Haag FM. Sterker nog, bewoners zeggen zelfs dat het alleen maar erger wordt. ' We zijn allemaal bang', zegt een bewoner die alleen anoniem zijn verhaal wil doen.

Op Scheveningen verblijven sinds een aantal weken dak- en thuislozen in twee hotels. Ze zitten daar omdat het in de 24-uurs opvang niet mogelijk was om de corona-maatregelen te volgen. In de buurt leidde de aanwezigheid van groep tot overlast. Zo zouden ze spugen, schelden, intimideren en zou iemand zijn klokkenspel hebben laten zien aan kinderen in de speeltuin.

Op de klachten van de bewoners nam de gemeente maatregelen. Zo kwam er 24-uurs beveiliging bij de locaties en liepen de beveiligers regelmatig rondjes door de wijk. Voor de bewoners is het echter niet genoeg. 'Het heeft niet geholpen, want er zijn meer incidenten', zegt een bewoner die vreest dat het uit de hand gaat lopen als er niks gebeurt: 'Er gaan knokploegen ontstaan. Het is coronatijd en iedereen loopt op eieren. Dit gaat zo niet langer.'

Dagbesteding

Naast meer beveiliging zou ook de dagbesteding worden uitgebreid. Dat is pas sinds donderdag het geval en die wordt verzorgt door Reakt. Dat een dagbesteding kan helpen in het beperken van de overlast, weet Jan van Oosten van het Leger des Heils: 'Wat opvalt is dat mensen die overdag wat te doen hebben, ’s avonds geen overlast veroorzaken. Ze hebben het gevoel mee te doen aan de samenleving. Dat is denk ik heel goed.'

Voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de maat vol. Raadslid Ralf Sluijs ziet de daklozen het liefst vertrekken uit Scheveningen. 'We hebben het een weekje aangekeken en het is alleen maar erger geworden. Ik heb huilende bewoners aan de telefoon gehad. Wat mij betreft gaat deze groep met kop en kont de wijk uit.' Sluijs heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen.