Boze Haagse ondernemer eist faillissement Hunkemöller om huurschuld

De Haagse ondernemer Gerard Paagman heeft bij de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Hunkemöller aangevraagd. De winkelketen moest de huur voor deze maand voor 1 april aan Paagman betalen voor het pand aan de Frederik Hendriklaan, maar heeft dit niet gedaan. De ondernemer is boos dat Hunkemöller zelf heeft besloten de huur niet te betalen, zonder overleg met de eigenaar van het pand.

'Normaal wordt de huur op de eerste dag van de maand betaald', vertelt Michel Visser, de advocaat van Paagman, na berichtgeving in het FD. 'We zijn enkele dagen met Hunkemöller in gesprek geweest over de betaling van de huur, maar hier heeft het bedrijf zich eenzijdig uit teruggetrokken en besloten de huur van bijna 4500 euro niet te betalen.'

Die eenzijdige beslissing is verkeerd gevallen bij Paagman. Om Hunkemöller te dwingen opnieuw te onderhandelen heeft de ondernemer zijn advocaat twee juridische procedures op laten starten. Paagman heeft bij de rechtbank niet alleen om het faillissement van de winkelketen gevraagd, maar eist in een kort geding ook de ontruiming van het winkelpand. Beide procedures dienen op 7 mei. 'We willen helemaal geen faillissement', legt Visser uit. 'We hopen dat we voor die tijd weer in overleg kunnen en gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.'

Dagvaarding niet ontvangen

Een woordvoerder van Hunkemöller kon inhoudelijk niet reageren op de eisen van Paagman, omdat het bedrijf de dagvaarding nog niet heeft ontvangen. Wel bevestigt de woordvoerder dat het bedrijf bij de verhuurders heeft aangedrongen op een opschorting van de huur met dertig dagen.

LEES OOK: Bijenkorf onderzoekt mogelijkheden om winkels gedeeltelijk te heropenen